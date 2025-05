NISKO SI PALA: Kačavenda komentarima obrisala pod s Anom, sasula joj sve u lice, pa je ponizila zbog nepoštovanja svoje majke! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju najnezahvalniju osobu. Naredni je svoj sud na ovu temu dao Mateja Matijević.

- Ana, Korda i Uroš - rekao je Mateja.

- Nezahvalno je to što utorkom svakom fali koja čaša više, jer smo mi svi takmičari alavi, da se ne lažemo. Na prvom mestu je Terza, on je vrhunski pijanac. Na drugom nestu je Ivan, koji je dobio i opomenuo od dragih ljudi da ne pije više. Na trećem je Luka - kazala je Matora.

- Rada je žena koja je iz naroda. Prihvatila je sve ono što je bilo teško, kada je saznala da Ana želi promeni pol. Ana, majka i otac su iza vas stajali glavom i bradom. Odnosi se prema sestri i tebi kao da ste oduvek bile žene. To tvoje ljudi su pokazali veličinu prihvatanjem svega toga. To je jedan slučaj u milion. Nezahvalna si, Ana, jer si se javno zarekla da nikada više nećeš ponovo ući u odnos sa Kordom. Tvoj otac kad je preminuo, Korda te je izdao u najgorem trenutnu, na sve to se ne ponaša kako treba. Ostala ti je majka, a ti umesto da se ponašaš prema njoj kako treba, to ne radiš. Nisko si pala. Na drugom mestu je Kristina. Ona je pokazala da ne zna da bude prijatelj, veoma je nezahvalna. Na trećem mestu je Korda, - istakla je Milena.

- Ana je na prvom mestu, zbog ponašanja prema Radi. Na drugom mestu je Peja, koji je ispao nezahvalan prema Eni. Ona se dala u potpunosti. Treća osoba je Terza, jer je švrlja dok ka Slađa gleda. Ona mu je verna, a on nezahvalan - rekla je Teodora.

Autor: S.Z.