Skinuo ružičaste naočare: Gastoz shvatio da mu Matora nikad nije bila prijatelj i žestoko je isprozivao, usledio njen šok odgovor! (VIDEO)

Raskrinkavanje uživo!

U toku je emisija ''Nominacije'', a Nenad Marinković Gastoz je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Anđela je dosta toga rekla, pa sam sad i zaboravio dosta. Ja sam bio vođa i pozvao sam Matoru da bude omiljena jer joj je umrla majka i hteo sam da vidim o čemu je reč jer je prvo veče skočila na moje tri drage osobe. Ona mene nije odvojila od njih, već je samo sebe odvojila od mene. Pokušao sam da spustim loptu, ali sam na kraju poslušao nju i stavio svog partnera na prvo mesto. Njoj stigne od oca pozdrav za mene, ali ona očigledno mene ne gleda kao prijatelja. Zbog prijatelja bi malo zavrnula slavinu sa Anđelom, prijatelja nikad ne bi nazvala folirantom, ali dobro. Drago mi je što sam saznao posle deset godina da sam ja izigran u prošlom rijalitiju, a ne da sam igrao igru - rekao je Gastoz.

- Ja sam odmah rekla da to nije Nenad i da bi progutao neke stvari zarad rijalitija. Njega je Zorica napolju čekala, a on se smuvao sa Ružicom s kojom sam ja bila u tom trenutku - rekla je Matora.

- Ja nikad u životu nisam bio folirant i nikad ništa ne bih trpeo - rekao je Gastoz.

- Šta si je ispitivao u hotelu? - upitala je Ivana.

- Sve o odnosu sa Anđelom, rekla mi je da je ispala najkrivlja u priči Zvezdana i Anđele i zato se povukao - rekao je Gastoz.

- Ja sam sumnjala u njegove emocije, ali mi je on pokazao na srce i rekao mi: ''Volim je'' - rekla je Matora.

- Ona prema meni nije ispala dobar prijatelj jer je udarala na moje, dok ja na njeno nisam. Ona meni nije dobar primer kvalitetnih veza da bi ona mene savetovala. Mene smara kada me spajaju sa Anđelom i Anitom jer mi imamo zdravu vezu. Posle desetog marta i greške koje sam uradio, više nikad ne ponavljam - rekao je Gastoz.

- Da li misliš da je pozadina vašeg odvajanja to što je ona odabrala Stefana u klinču protiv tebe? - upitala je Ivana.

- Ma ne, to me apsolutno ne zanim. Dragana nije ispala fer prema roditeljima, ali boli me du*e, šaljem Matoru - rekao je Gastoz.

- Volela bih da mogu da porazgovaram s njim nasamo, ali ne mogu zbog kamera - rekla je Matora.

- Je l' aludiraš na moju bivšu? O čemu je reč, ne kapiram - rekao je Gastoz.

- Je l' radiš neke stvari jer moraš ili jer stvarno voliš Anđelu? - upitala je Matora.

- Šta ja moram bre? Šta sam ja u životu morao? Što bih ostavio ovakvu devojku - rekao je Gastoz.

- Ja i Nenad bi sedeli u kafani i rešili sve probleme, ali ja pred kamerama ništa ne mogu - rekla je Matora.

Autor: N.Panić