Ne štedi reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Razmišljao sam šta ću da kažem, da se ponavljam, hoću, nemam problem s tim. Prvo nije bilo ljudski da se tako nešto radi što se tiče deteta, Stefani i ona, uvek će mi ostati Matora kao osoba koja je uticala da ja ne vidim svoje dete. Svi znaju da je meni Stefani kriva, ali što se tiče Matore, nije bilo ljudski da uradi te stvari. Sve ono što je doživela od strane mene, kažu ljudi da nije lepo, ne zvuči lepo, ali ja imam opravdanje time što mi se udaralo na dete...Niko ne zna šta sam ja proživljavao kada su Matoroj svesno cepali majicu, ja sam stajao kada je Milan izneo da ona kači storije sa pesmom "rodio se sin", nisam želeo da ljudi vide moju slabost i koliko mi je loše bilo, klecala su mi kolena. Ne želim ovde da se slade, u rijalitiju smo...Ena i ja kada smo se posvađali, Ena mi je odmah udarila na to. Neću to nikada moći da zaboravim. Matora i ja nemamo nikakvu komunikaciju, nemam potrebu da je vređam. Sve najgore mislim o njoj, nije dobar prijatelj, nije dobar čovek, nije dobar partner, ona je to godinama dokazala u rijalitiju. Da nema novac, ne bi je nijedna devojka pogledala. Ako udari na mene, ja ću da joj vratim 10 puta više, ne prezam ni od čega, nije lepo, moram da pazim šta pričam, ali moraju da znaju da ako se ovde povučeš, počnu da te gaze. Bolje da sam najgori, nego da sam pi*kica. Mislim da će da ispadne donja i mislim da je ona svesna da je Dragana folirant. Dragana, imali smo neke razgovore pre Matore, ona je itekako pokazala da je elokventna, a sada se pravi da je mutava. Ne možeš posle reakcije kakvu si imala zbog majke i čestitke, sutradan su uradile, užas...Ni Matora ne poštuje njenu majku, sutradan joj je dobacivala. Ostavljam Draganu, šaljem Matoru - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić