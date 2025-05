Kakav preokret: Ena Čolić dodatno podgrejala sumnje da ona i Matora flertuju, ukućanima pala vilica od šoka! (VIDEO)

Ko bi rekao!

U toku je emisija ''Nominacije'', a Ivan Marinković je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Večeras su ti Matora svi popu*ili većinom i malo mi je nelogično da su do pre mesec dana hteli da je istresu iz gaća, a sada je već druga priča. Ja nikada nisam smatrao da si ti neki predator, a ne smatram ni sada. Ti si moj prijatelj i uvek ćeš biti. Sada šta god vi budete uradile, bićete osuđene - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Draganu.

- Ja sam apsolutno siguran da Dragana nikada nije bila sa ženom. Ti si došla u ovu sezonu da pokažeš nešto drugačije i mislim da ti uopšte nije lako kako ćeš se pokazati. Ostavljam moju drugaricu Matoru - rekao je Ivan.

- Mislim da je Matoru spremao neko od spolja da me napadne. Ona je mene ukaljala nekim stvarima koje nisu istina, ali dobro. Volela bi da sve žene napraviš da su bise*sualne, a meni to smeta. Nisi osoba kojoj se može verovati i to je tako. U odnosima daješ sebe i uvek si ti neka je*ena stranka navodno. Ne bih ti se poverila i pazim šta pričam. Ne bih ti se poverila, jako sam obazriva. Ti si shvatila da sam kul lik, ali ti se to nije dopalo - rekla je Ena.

- Smatram da si se na grub način ogradila od mene, zato sam bila takva - rekla je Matora.

- Što se tiče Dragane, moram da kažem da si me jako povredila što mi nisi rekla neke stvari za mog dečka, a zajedno smo spavale. Nama je Dragana obema donosila da jedemo, bila je uvek fina i dobra. Pričale smo svašta, ona me pitala: ''Da li sam ja najgora'', ali meni je nje žao. Ona je bila uz mene i žao mi je da izgovorim ono što mi pada na pamet. Ovog puta ću ostaviti Matoru - rekla je Ena.

- Očekivala sam da će me poslati, očigledno sam je ja više povredila nego Matora što je pričala da je ruzmarin devojka - rekla je Draana.

