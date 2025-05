Zbog Aneli sasekao svaku komunikaciju: Luka odjavio Matoru za sva vremena, više nisu prijatelji! (VIDEO)

Zbog Aneli doneo ovu odluku!

Za sam krajovonedeljni vođa, Luka Vujović je dobio reč kako bi nominovao.

- Kada je Dragana ušla, nekako sam hteo da je upoznam. Bila mi je zanimljiva i slatka osoba, jako simpatična. U tom momentu sam imao osobu koja me čekala, ali dobro. Međutim kada sam saznao da me devojka ostavila, hteo sam da upoznam malo bolje Draganu. Mi se jesmo poljubili, ali ja to nikome nisam pričao. Mislim da je folirant i da radi sve zarad rijalitija. Ona bi Matoru posle dva dana zaboravila, tako da ne verujem u njene suze - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Matoru:

- Matora, meni je u glavi kao da smo sedeli negde. Ti si dobar prijatelj i ostalo, ali mislim da napolju nećeš pričati sa pet ljudi. Nisi dobra sa Aneli i zato nećemo provoditi toliko vremena, ali ću te sačuvati - rekao je Luka.

Autor: N.Panić