Iskrena!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Enom Čolić o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom i problemima koji im se dešavaju proteklih dana.

- Kako se osećaš posle svega kroz šta ste ti i Peja prošli? - upitao je Darko.

- Ne znam kako da opišem svoj osećaj, baš mi je grozno kad ga vidim. Fali mi non stop, ali se ne bih pomirila s njim. Ispalo bi da ne volim sebe kada bih prešla preko svega - rekla je Ena.

- Ko kome ima više da oprosti? - upitao je Darko.

- On je vređao mene, a ja njemu majku i to ostaje zapisano. Mi progovorimo po koju reč, juče je i priznao da me voli više nego mene - rekla je Ena.

- On je rekao da si htela da mu podmetneš priču o Goci, a da si ti to njemu pričala obzirom da si se družila sa Šijanom? - upitao je Darko.

- Ne, on je meni to rekao. Rekao mi je da moram imati partnera u starijim godinama da ne bih bila nesrećna kao njegova majka i pila - rekla je Ena.

- Zanimljivo je da ste posle svega jedno drugo naveli na anketi za nezahvalne? - upitao je Darko.

- On je to uradio samo zato što sam ja prva rekla. On nikada nije imao poštovanje prema meni i nikada nije bio zahvalan za stvari koje sam radila. Doživela sam da mi izgovara grozne stvari - rekla je Ena.

- Zbog čega udaraš često na njegovu muškost? - upitao je Darko.

- Pa kad kažem da je pi*ko paćenik, to i mislim jer je to pokazao svojim ponašanjem. On udara druge devojke po gu*ici i meni ništa više nije jasno. Mislim da sad da hoće Sofija da bude s njim, da bi on bio s njom jer više ne bira - rekla je Ena.

- Da li si stvarno primetila da on ima problem s kockom? - upitao je Darko.

- To je Baki prvi primetio. Svi o tome ćutao, a jedino Ivan Marinković priča glasno zato što mene ne voli - rekla je Ena.

- Munja i Stefani imaju problem oko tebe, ona mu stalno zamera gledanje tebe? - upitao je Darko.

- Mislim da se Stefani jako zaljubila, ali on je povređuje. On nije dobar partner, ali će možda biti dobar otac. On je prećutao moju nominaciju, ali je skočio kao razjareni bik na Terzu. Oni nisu nikakvi prijatelji i to je to. Munjez jeste sinoć sa razlogom skočio na Terzu - rekla je Ena.

- Kakav je tvoj odnos sa Matorom? - upitao je Darko.

- Smeta mi što misli za svaku devojku da je bi*eksualka, misli da svakog može da obrlati. Ona dva dana ne priča sa Draganom, pa baca udice svim devojkama u kući - rekla je Ena.

- Kada pričamo o Aneli i Luki, kako ti sagledavaš i na koji način njihov odnos? - upitao je Darko.

- Deluje mi da će biti zajedno, ako već nisu. Luka se baš primio i vidi se da je totalno promenio ponašanje. Ja njemu nikad neću preći preko uvreda koje je rekao - rekla je Ena.

Autor: N.Panić