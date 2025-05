Blista od sreće: Aneli Ahmić progovorila o pomirenju sa Lukom, pa se dotakla Baje, otkrila šta bi volela da dobije od njega (VIDEO)

Blista od sreće!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i sa drugim ukućanima.

- Kako si? - pitao je Darko.

- Odlično sam. Luka i ja smo se pomirili. Juče smo spontano počeli da pričamo. Zamolio me da legnem sa njim uveče, da se držimo za ruke. Jače je to bilo, jače su emocije. Iz ljutnje svašta kažem. Videla sam da je baš želeo to. Svi imamo nešto svoje kada smo ljuti - rekla je Aneli.

- Da li ti njemu veruješ i da li si sigurna da ga Sandra ne interesuje?

- Izjašnjavao se ovih dana onako kako sam ja očekivala, a prvi put bez da mu ja kažem. Kada mi je Ivan rekao da sam debela, otišao je i slomio šolju, iznervirao se. Nekako mislim da počinje da me voli i da se zaljubljuje. Ne bih volela da nešto razbija, ali malopre je i sa Urošem imao sukob. Nek on mene pusti sa ženama, a on nek se uključi kad su muškarci u pitanju. Pokazuje boljeg sebe - rekla je Aneli.

- Luka je pričao sa momcima i rekao je da bi jako voleo da Baja tebi pošalje poklone, da svi tamo u kući padnu u nesvest. Smatra da Baja treba da vidi koliko želi on da bude sa tobom. Kako reaguješ na to? - pitao je Darko.

- Zamisli da njegov otac pošalje buket ruža iako mrzim cveće, da znamo da nas podržava. Ne bih volela da neko ima loše mišljenje o meni, a to je njegov otac, značilo bi mi da znamo da je podržao našu vezu. Vidi se da je Luka srećan sa mnom. Trebao bi ga podržati - rekla je Aneli.

- Kako je pukla tikva sa Ivanom? - pitao je Darko.

- Mislim da je to zbog Đedovića. Juče me bezveze napao, kao sa mnom je dobar, auvek mi kontrira. Napao me da sam debela, kad nema šta ide na fizički izgled. Izvuče iz mene ono najgore jer je pokvaren. Kačavenda prevazilazi svaku meru, ne može da me podnese još od prošle godine. Setimo se prvog prestresa gde mi je merila obuću, koliko šta košta. One meni mere koliko sam se puta presvukla.

- Šta kažeš za rasprave Ene i Peje? - pitao je Darko.

- Naravno da sam na Pejinoj strani. Njihova veza je katastrofalna veza, ali ona je to napravila od njega. Ne da mu jednu da kaže, ona ga prekida, spominje mu majku. On ne zna gde setrenutno nalazi, rasulo mu je u glavi, ona je sve to napravila. Ona je njega sigurno zavolela, ali ne može se tako lako emocija ugasiti. Ona je počela da se hladi od njega, sad će kraj.Njoj nije to to, naće ih na gomilu napolju - rekla je Aneli.

- Da li si stvarno radila bezobrazne stvari na kameri sa Matorom? - pitao je Darko.

- Ne, Bože sačuvaj. Ona je demantovala to za bezobrazne stvari, ali je posle rekla da sam sunce pravila i da smo radile neke nedozvoljene stvari. To je laž. Meni njena energiaj ne prija, pokušala sam ali ne mogu. Bilo mi je žao, ali ne možemo zaista da imamo dobar odnos - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić