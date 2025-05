Noć koja će se dugo pamtiti: Sanja i Marko brutalno zaratili zbog Sofije, Peja plače kao kiša, a ovaj takmičar je zauvek napustio Elitu!

Burna noć!

Dok se Ana Nikolić šminkala došao je Stefan Korda koji je počeo da je provocira, pa je pred Radom Vasić isponižavao najstrašnije.

- Ne možeš bez mog ku*ca - rekao je Korda.

- Šta je rekao? Ne mogu ja bez njegovog pe*isa? E sad će da dobije. Bez čega ne mogu - vikala je Ana.

Nakon svađe Stefan Korda prišao je Ani Nikolić kako bi pronašli zajednički jezik, što su i uspeli.

- Ti si me zvala da legnem pored tebe, da budem dok te ne uspavam, tvoja majka je rekla da spavate. Daj da nam bude lepo, da uživamo, da se ne svađamo - rekao je Korda.

- Sa tobom mogu samo dva dana - rekla je Ana.

Luka Vujović i Aneli Ahmić ležali su zagrljeni na krevetu dok razgovor nije krenuo u pogrešnom smeru.

- NJegova drugarica sa kojom sam bio sad, godinu i po dana. Ona ima uzak struk, ali je debelg*za - rekao je Luka.

- Je l' zamišljaš sad da nju ljubiš? - vikala je Aneli.

- I sad kad je obukla sako, ona je uvek nosila sakoe. Ona je srpska Adriana Lima - rekao je Luka.

- Dosadan si. Za mene piše da sam Kim Kardašijan, pročitaj. Imaš Kim i Adrianu, koga biraš? - pitala je Aneli.

Đole Kralj ispitivao je Slađu Lazić o svemu, pa se osvrnuo na temu njenog Sulejmana, za kog tvrdi da je napolju finansira.

- Taj Sulejman, da li ćeš mu se javiti kad izađeš? - pitao je Đole.

- On je uvek tu, ali bude ljut. Hvala Bogu pa ne gleda rijaliti, nema vremena. On je moja podrška, finansijska, kakva god. Dao mi je za operaciju nosa, kupio mi je nerc, telefon. Vodio me ovde, pa onde, stvarno je pravi sultan, nije mizerija. Sa svojom lovom može da ima koga hoće. Uvek me zove, čim izađem. Sad kad sam izlazila nismo bili u dobrim odnosima. Mada kad izađem, moram da dođem malo sebi - ispričala je slađa.

Stefan Korda pokušao je da popriča sa Anom Nikolić koja je bila utučena nakon što se isplakala na intervju kod Darka Tanasijevića jer je svesna da joj je porodica loše zbog njenog odnosa s Kordom.

Luka Vujović i Aneli Ahmić su danima iza nas bili u turbulentnom odnosu, ali čini se da se sve promenilo. Naime njih dvoje su sve vreme ljubili jedno drugo jer su se takmičili ko će koga više poljubiti, a u igrici je pobedio Luka Vujović.

Đole Kralj i Slađa Lazić Poršelina odvojili su se od ostalih ukućana, pa iskoristili vreme za sočne tračeve o cimerima.

- Nisam ja kriva što Gastoz malopre umire od smeha sa Sofijom. Kad je sa Anđelom tako umirao?! Mene samo zanima kako je Ena Čolić spavala kod Karića. Kao nije mogla da ide kući, samo me zanima sa kim je spavala - rekla je Slađa.

Ana Nikolić i Stefan Korda ponovo su razgovarali o svom odnosu i svađama koje ne prestaju, pa je pao i poljubac.

- Možemo li da pričamo o nečem drugom? Rekao sam ti da ću obrisati sve društvene mreže. Biću uz tebe da sve bude kako treba - rekao je Korda.

Rada Vasić odlučila je da održi sastanak sa Anom Nikolić i Stefanom Kordu, te da njemu objasni kakvo stvari stoje.

- Ti meni kažeš: "Šta me boli ku*ac", je l' to nije sramota? Tvojoj tašti tako kažeš - rekla je Rada.

Sanja Grujić izazvala je žučnu raspravu sa Markom Stefanovićem. Marku je pao mrak na oči, vikao je iz sve snage.

- Celu sezonu ja nju štitim. Svako po zasluzi, možda sam zaslužio. Jesi ti bre poremećena? Jesam li ja zaslužio da ti meni tako nešto kažeš? Odakle ti ideja? Marko je uvek u pravu! Non stop ona ima meni nešto da zameri - vikao je Marko.

- Što si dozvolio da se takve priče pričaju o tebi? - pitala je Sanja.

- Njen problem je samo da ne ispadne da je ona lošija od nekog drugog. Ti si nesigurna u sebe! LJubomorna si! Posesivna si devojka! - vikao je Marko.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane takmičare, a potom je saopštio i pravila igrice u kojoj je Uroš Stanić bio pobednik, te su mu duplirani glasovi. Baki B3 je zauvek napustio Elitu.

- 43 odsto glasova gledalaca u ovom trenutku ima Uroš Stanić, 35 posto glasova ima Matora, 11 odsto glasova gledalaca ima Jordi, 7 odsto glasova ima Mimas i Baki ima 1 posto, pa nas napuša - saopštio je Darko.

Tokom Mićine igre istine Jovan Pejić Peja se odvojio od ostalih ukućana. Bio je vidno tužan pa je pustio po koju suzu. Ubrzo mu se pridružio Nikola Grujić Gruja kako bi utešio drugara, ali su ipak tugovali u tišini zajedno.

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Uroš Stanić i Stefan Karić ušli su u brutalan okršaj, te je Stefan brže-bolje udario na njegove procente.

- Ostavila te Andrea jer je shvatila da si zaljubljen u Anđelu - rekao je Uroš.

- Duplirani debakl, pali - rekao je Karić.

- I dalje su ti ruke prljve, ali ja sam tu da pričam istinu o tebi. Mrziš me jer govorim o tvojoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti - rekao je Uroš.

Jovana Tomić Matora bila je nominovana od strane ukućana, te je tako noć provela u izolaciji, a po svemu sudeći ona i Dragana Stojančević su nedostajale jedna drugoj. Njih dve su se sad osamile i popričale o aktuelnim temama u Beloj kući, a potom se zagrlile prilikom čega je došlo i do vrelih poljubaca.

