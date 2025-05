Unakazili ste jedno drugo: Mića otvorio karte, pa Peji otkrio detalje koje je od njega skrivao tokom cele sezone! (VIDEO)

Nije želeo da se meša u njihov odnos!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredni budžet dobio je Lepi Mića.

- Mislim da treba da okačiš kopače i posvetiš se porodici. Znamo sve, nikad se nisi hvalio, a ti si primer čoveka da kako god dođe obučen iznese sve kako treba. Pokazali ste mi poštovanje - rekao je Mića.

- Ja sam tvoju majku upoznao pre 40 godina, očuha pre 50 godina, a oca pre 15 godina. Znam ti celu porodicu, sa Gocom sam veliki prijatelj i namerno to nisam hteo da pokazujem nego sam te pustio. Ja sam uvek bio protiv tvoje veze, unakazili ste jedno drugo, a ko je kriv je sad kasno - dodao je Mića.

Ana Nikolić dobila je mali budžet.

- Mislim da si ti najviše izgubila u ovom rijalitiju. Ne bih voleo to nikome nikad da se desi i tvoju bol niko neće moći da oseti. Mogla si da divljaš ovde i to bi ti bilo oprošteno. Ja sam Kordi zamerio što ti je to rekao, a ti znaš da li možeš da pređeš ili ne - govorio je Peja.

- Milovane, mali budžet. Zamerio sam ti ovo sa Jordankom, niko ne treba da se šali na taj način. Te fore možete sa drugima, moja iskrenost će reći da li sam radio nešto ili ne. Tvoj ulazak ovde nije trebao da se desi. Poštujem te jer si ovde postio - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić