Možda bi više saznala: Zola očitao lekciju Eni Čolić, žestoko joj zamerio ponašanje prema Peji! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je još jedna anketa, a Veliki šef zadao je takmičarima da glasaju za osobu koja najviše iritira. Ovonedeljni vođa Jovan Pejić Peja dao je reč Stefanu Kariću.

- Nemam, ali mislim da učesnike najviše nerviraju Uroš Stanić, on je bez premca. Sve se vidi, to smo videli juče po tvojim procentima. Nisi objektivan i ti ne komentarišeš ljude koje voliš kako vidiš. Broj dva Jordanka, tvoje učešće se promenilo i odlučila si da budeš dvorska luda. Izgovaraš reči koje ti ne priliče i mislim da će tvoji da te iskritikuju kod kuće. Treća osoba će da mi bude osoba koja sebi pravi najviše štete, a iritira me njegova glupost, iako znam da je inteligentat, a to će biti Gruja - rekao je on.

- Što se ove ankete tiče na prvo mesto ću da stavim Jordanku. Ona pokušava da brani Anđelu i Gastoza, a mislim da tim dobacivanjem iritira čak i njih, koliko god da im je prijatelj. Ona prati mnoge po kući, uhodi... Drugo mesto Dragana, izađu mi ospice kad ona ustane da priča. Nervira me njen način govora kao da je ometena u razvoju, a ima 35 godina. Smatram da je ozbiljan folirant i iritira me pomisao da je sve uradila da ispliva u prvi plan i postane poznata. Treće mesto Ana Nikolić, ona mi je iritantna zbog svojih postupaka. Ovde se predstavljala da je dostojanstvena, a to je lako dok ne moraš da pokažeš - prčala je Teodora Delić.

- Postoji jedna osoba koju mogu da navedem i to nisam očekivao od nje. Slađa Poršelina mi je osoba koju ne mogu da shvatim, njenu vrisku, ciku i dreku. Ne znam šta u glavi misliš da postižeš i da li smatraš da sebe pereš? Tvoje rasprave nemaju nikakav smisao. Ena, kod tebe mi je ispalo iritantno jer u većini situacija kad on krene da priča ti kao da ne možeš da saslušaš. Kad ti je davao budžet nije rečenicu rekao prekinula si ga. Verujem da te neke stvari povređuju, ali ne mogu da poverujem da osoba sa kojom nisi mesec i po dana i kažeš da ga voliš ne možeš da ga saslušaš. Možda bi više stvari čula i sazanala. Treća osoba koju bih neveo je moj drug Korda. Sinoć u 10 situcija dolazi do krevet, kaže da se vide za sat vremena, a prođe dva minuta i vraća se. Ja ne mogu da verujem kao muškarac da ne možeš da iskuliraš dan ili dva. Ja ne mogu da verujem šta ti radiš i zbog čega - pričao je Zola.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić