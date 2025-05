DRMA IM SE KAVEZ! Anđela zapenila, pa DEMANTOVALA Krleta, Karić ostao u ŠOKU, a onda se ogradio od druga: Nigde nismo bili zajedno! (VIDEO)

Haos se sprema!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević započeo je temu o odnosu Stefana Karića i Anđele Đuričić. Stefani Grujić je sinoć ispričala kako postoje dokazi o muvanju njih dvoje u porukama, te je sad progovorila o tome.

- Ja sam rekla da znam to iz Jovaninih priča, ali nikakve poruke nemam - rekla je Stefani.

- Postoje prepiske koje je Krle izbacio gde Anđela piše da on pozove i Stefana sa njima - rekao je Milan.

- Ja nisam bila zaljubljena, da jesam bila ja bih mu izjavila simpatije. Se*e mi se da preko mojih leđa ili Stefanovih hoće da uđe ovde. Bolje da vrati pare koje duguje. Ja lično znam da nisam - rekla je Anđela.

- Mi nikad nismo zajedno dogovoreno otišli negde - rekao je Karić.

- Ja nisam bliska sa tim likom. Znam da su pričali da duguje novac nekim ljudima. Znam ga odavde. Videla sam ga jednom. Meni je ovo bolesno. I on i Stefanov tata igraju preko mojih leđa igraju rijaliti. Stefan mi se nikad nije dopadao. Šta treba njemu da izgovorim da bi bilo adekvatno? - rekla je Anđela.

- Stefani i ja samo gledali te Tik Tokove. Rekla sam da izgleda da Anđela sa tim giftovima muva Stefana. Tako mi je izgledalo. Stefan mi nikad nije posalo neku poruku niti smo pričale o njoj - rekla je Matora.

- Da li vi mislite da bih ja dozvolio da neko njoj priđe da je to istina? Krle se oglasio posle četiri godine - rekao je Karić.

- Ja sam dama i gospođa za sve koji me pljuju. Ja ću se povući, a oni nek se kite ni sa čim. Nikada me nije muvao, nikada ga nisam muvala, nismo ni flertovali. Više da se pravdam za to neću - rekla je Anđela.

- Nikada nismo imali bilo šta. To za Krleta pojma nema, niti mi je rekao bilo šta. Nikad nismo bili nas troje nigde zajedno - rekao je Stefan.

Autor: A.Anđić