KARTA ZA DNO! Aneli zakucana u NAJDUBLJI MULJ, Luka joj zadao poslednji udarac, pa Sandra stala u zaštitu Ahmićeve (VIDEO)

Užas!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Aneli Ahmić.

- Kako si se pomirila sa Lukom, a deset minuta pre toga si Mići plakala kako nećeš biti sa njim više?

- Sasvim slučajno. Prilazio je meni dok sam spavala. Poljubio me, pa me pitao da li bih mogla doći tamo da popričamo i da se pomirimo. Trenutno mu verujem najviše - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što je pričao o vašem se*su Bakiju i Stefanu? - pitao je Milan.

- Čula sam to. Pitala sam ga, rekao je da to nije pričao - rekla je Aneli.

- Rekao sam da mi je lepo u odnosu. Moguće da sam zbog nekog pitanja objasnio nešto, ali nisam ulazio u detalje. Sa Bakijem da pričam na tu temu, nema šanse. Nisam pričao da si uska, kakvi to - branio se Luka.

- Ja Luku volim, smatram da je i on mene zavoleo. To se ne može osporiti. Pokazao mi je da mu nije stalo do prethodnog odnosa, a ako napravi neku grešku ja ću izgubiti poverenje - rekla je Aneli.

- Ovaj poslednji put nas je zbližio. Zamerio sam Ivanu, ali sam zamerio i drugoj osobi. Video sam da se izvređaju, pa se posle smeju. To je kod njih svakodnevno - rekao je Luka.

- Pričao mi je da mu je mnogo lepo sa njom, da mnogo miriše i da je čista. Odlepio je - rekao je Karić.

- Aneli, kako si srećna. Da možeš nasmejala bi se da ti se vide šestice - rekao je Milan.

- Koliko se smeje, raširio joj se čm*ar - rekao je Luka kroz smeh.

- Ja njemu dozvoljavam da se sprda, pa i ako je na moj račun. Ovo je zbog ove budale, smejemo se na taj račun - rekla je Aneli kroz smeh.

- Ovo je ponižavajuće, nije šala. Ne možeš da ponižavaš osobu sa kojom si u vezi. Nikad nisam čula da neko tako priča svom partneru sa kojim je u vezi. Zamerano je Eni koja govori te stvari, a onda on uzme i sad priča. Nemoj da se onda zameraju ovakve stvari drugome - rekla je Sandra.

- Bolje je kada se partneri međusobno šale na njihov račun, mnogo je lepše - rekao je Luka.

- Prihvata da se jedna majka zove ovako. Dečko je tvoja usta upravo uporedio sa čm*rom. Neću da mi ovo bude normalno.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić