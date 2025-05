Nisu ovo očekivali?! Mića otkrio da ne podržavao odnos Luke i Aneli, do detalja im razjasnio njegov sud (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Mislim da je Luka hteo ili nehteo unakazio svojim izjavama. Ja mislim da je on unakazio sa tri reči, to njemu šala, humor i zaj*bancija, ja mislim da se to Aneli ne sviđa, ali da ne može da mu se odupre, pa pristaje na sve. Šta vas boli ku*ac za njih?! Ti se njima pravdaš?! Ja govorim stalno da oni nisu jedno za drugo. Ako je ovo pokazivanje, grešite! Mislim da ste u vezi zato što ne možete odoleti emocijama - rekao je Mića.

- Ja prihvatam ovo u zezanciji, dozvolila sam jer sam znala da je rekao iz spr*nje - rekla je Aneli.

- Okej, ne moraš mu ti ništa prebaciti, udaj se za njega, rodi mu petoro dece...Kada nekoga voliš, kažeš mu: "ljubim ti medena usta". Lagala si mene majku ti je*em u pi*ku kada si se klela, sve si me za njega lagala, rekla si mi da te ne voli - rekao je Mića.

- Tada sam to mislila, ali mi je pokazao - rekla je Aneli.

- Ne! Tebi je sa Aneli lepo, privlači te sek*ualno - rekao je Mića.

- Sve ono što za nas pričaju, to su njih dvoje - dobacio je Gastoz.

- Ja ne verujem da će njihova veza opstati, ali ne zato što on ne oseća ništa - rekao je Luka.

- Ti nama kažeš da nismo jedno za drugo, što si nas onda hteo pomiriti?! - rekla je Aneli.

- To se kaže: "mojoj devojci usta nisu čm*r", pa onda nap*šiš nju što to govori za tvoju devojku - ponavljao je Mića.

- Želim da se izvinim njenima zbog onoga u pabu, a ja znam da ona ima emocije prema meni - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić