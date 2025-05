PUKLA TIKVA! Teodora počela da plače jer ne može da ubedi Bebicu u svoju istinu, Macanović primetio varnice između nje i Terze (VIDEO)

Šok!

S obzirom na to da je Teodora Delić počela da plače u emisiji, voditelj Milan Milošević prekinuo je temu Aneli Ahmić i Luke Vujovića, kako bi razjasnio šta se desilo između nje i Nenada Macanovića Bebice.

- Guši me, ne zanima me, ne spominjem. Znaš od kada ja to spominjem, ne moram ništa, neću biti s tobom i gotovo - rekao je Bebica.

- Pusti je - rekao je Terza.

- Puštam je. Boli me ku*ac da se raspravljam oko toga, ako budem morao da odgovaram ponovo, rekao sam joj, nećemo biti zajedno. Da, gledaš, da, šta je problem? - rekao je Macanović.

- Rekao si mi malo pre da to nije istina - rekla je Teodora.

- Evo nismo zajedno, je l' može tako - rekao je Bebica.

- Može, hvala Bogu, ko ti je*e mater - rekla je Teodora.

- Teodora ne plače zbog veze sa Bebicom ili toga, nego zbog toga što Terza ide sa Enom u izolaciju - rekla je Sanja.

- Ona bi da bude sa mnom, ali ne može, dva i po meseca do kraja, videćete da će Bebica noga u du*e, pa ćemo možda da idemo na more - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić