Presrećni! Zola i Matea konačno OZVANIČILI vezu, pa dotakli njene bivše devojke (VIDEO)

Konačno srećni!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Matei Stanković.

- Da li ste vi sad u vezi? - pitao je Milan.

- Razgovarali smo jutros i od danas smo u vezi. On je rekao da smatra da smo i pre petog zajedno - rekla je Matea.

- Jesmo u vezi. Lepo mi je sa njom, trebalo je malo više vremena da prođe da se upoznamo. Desilo se i to, ali je bilo spontano. Ne želim da imam svađe i rasprave. Ako dpđe do bilo čega bolje je da se raziđemo. Ne daj Bože da bude to, ježim se od toga. Ona mi izuzetno prija - rekao je Zola.

- Meni je takođe prelepo sa njim u vezi. Da mi je neko sve ovo pričao, zaklela bih se da je nameštaljka. Šeki mi je bivša devojka i ne znam zašto se stalno hvatate za nju. Verovatno vam je to neka tabu tema. Ja svoje bivše partnere neću pljuvati, lepo ću pričati o njima. To govori o meni kakva sam, a i o njima kakvi su ljudi - rekla je Matea.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić