NAJAVILA TUŽBU: Mima podiže rat sa Sanjom na viši nivo, Gruja svim silama pokušava da dođe do istine! (VIDEO)

Ne smiruje se!

Nikola Grujić i Milena Mimas Šarac odlučili su da sednu i porazgovaraju nakon haosa koji se desio na debati zbog profila na platformi Only fans.

- Poenta priča je da nije bio Only fans, nego moj Instagram. Ona je meni non stop dobacivala četiri meseca, a poslednji put mi se obratila i rekla: "Mima, ne brini o tebi su svi dokazi napolju sa tvog Instagrama gde si tražila 500 evra za golu sliku". Ja da sam htela da igram rijaliti ostavila bih telefon napolju, a ona i njene mama pripremile sve prepiske i slike. One su objavile to, iako sam ja nakon minut obrisala, ne znam kako im je ostalo. Ti i ja se nismo tukli, nego sam se razludela kad si zagrlio koleginicu - govorila je Mimas.

- Ja sam tebe tad pljunuo, ne bežim ni od čega. Ti si tad rekla da ćeš da ideš dalje i počela si da se dopisuješ sa nekim, pa sam ti uzeo telefon - rekao je on.

- I ključ od kola i otišao da ja ne mogu da odem. Rekla sam Kariću da ne misli da sam ja cinkaroš, on je sam potvrdio da je shvatio kad sam mu objasnila da nisam ostavila dokaze. Sanja je mene ovde provocirala četiri meseca da bi krenuo naš rat. Karić je skapirao i posle toga mi se izvinio. Ja tati i maćehi ne bih dala šifru od mog Instagram da postoje takve gadosti. Ako tako glasi poruka ja za to ne znam i Sanja će biti tužena - dodala je Mimas.

- Ispada da ti mene optužuješ da sam tebe zlouotrebljavao zarad neke koristi - dodao je Gruja.

- Ja sam to rekla u revoltu - rekla je ona.

- Kad si to rekla? Da li sam tebi poslao nekad svoju nagu sliku? Da li ima bih poslao svoj porno sazdržaj nekome? - pitao je Gruja.

- Zato sam i rekla da laže, igra rijaliti - govorila je Mimas.

Autor: A. Nikolić