POPLAVILA PAB SUZAMA! Aneli doživela vrhunac u sceniranju drama, požalila se Dragani na Luku i njegovo ponašanje (VIDEO)

Šok za šokom!

Aneli Ahmić počela je da plače zbog Luke Vujovića, te joj je u pabu prišla Dragana Stojančević, koja je pokušala da je uteši.

- Rekla sam mu da ne traži od Matore tiganj jer Matora mene ne podnosi i neće da mi da tiganj - rekla je Aneli.

- Dobro i ja ne bih pitala jer ako nisam s nekim u dobrim odnosima, evo sinoć, jede gumene bombone, mene vređa i uzme da jede, to mi je malo blam - rekla je Dragana.

- Ivan pita Matoru, Matora i ja nismo dobre, pita prvo Ivan mene da li hoću da jedem jaja, to Matora čuje. Pita Ivan posle pet minuta Matoru za tiganj, a ona mu govori ovako: "Može, ali samo sebi napravi jaja" - rekla je Aneli.

- To je rekla, jer sam ja rekla zato što smo bile u svađi - rekla je Dragana.

- Ništa nisam odgovorila, to mi je u redu. On pita Matoru, s kojom nisam dobra, ona njemu govori: "kad završimo jelo, pa uzmi", jer ja da želim da dam, prebacila bih jelo i dala tiganj - rekla je Aneli.

- Meni nije do hrane, meni je do načina nekog kako me neko komentariše. Ja nikada ne bih uzela od njega da jedem nešto - rekla je Dragana.

- Ja imam emociju prema porodicu jednu, ovamo drugo, ja ne želim da povredim porodicu. To što ja sklonim glavu ne znači da ne želim, nego ne želim da gledaju, to ako sam nešto pričaju, ne moraju da gledaju - dodala je Dragana.

- Ja ti verujem - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs