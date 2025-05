NEMA VRDANJA! Gruja poručio Mrvici da ne može da sedi na dve stolice, pa pokušao da je OTERA od sebe (VIDEO)

Vraća se Mimas?!

Nikola Grujić Gruja ušao je u sukob sa Mrvicom, te su se tako raspravljali o njihovom odnosu.

- Ja sam rekao javno da mi se devojka dopada, a ti si devojka došla i sediš na dve stolice. Ma devojko, paljba - rekao je Gruja.

- Legendo, ti od prvog dana sediš na dve stolice i to znaš od prvog dana - rekla je Mrvica.

- Ja nikoga nisam zvao - rekao je Gruja.

- Tvoja rečenica je bila: "dođi i slušaj muziku" - rekla je Mrvica.

- Pusti me idem sada tamo, ne idem na kupanje...Ja sam dobar do ja*a, ali kada prebacim to lete kreveti po sobi - rekao je Gruja.

Autor: Nikola Žugić