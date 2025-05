Maratonska akcija Mimas i Gruje: Pao nikad žešći se*s u znak pomirenja, jorgan planina narasla skoro do plafona! (VIDEO 18+)

Sve puca!

Milena Šarac Mimas i Nikola Grujić Gruja danima iza nas imaju turbulencije, te su čak i raskinuli, a on je činilo se krenuo dalje sa Jelenom Nedeljković Mrvicom. Iako mu je Mimas zadavala ozbiljne muke zbog Mrvice, on nije želeo da se odvoji od nje, sve do jutros.

Sada su se Milena Šarac Mimas i Nikola Grujić Gruja zavukli pod jorgan, te tako nisu mogli da obuzdaju strasti. Naime pala je nikad žešća vrela akcija koja je trajala sat vremena, a da li je ovo znak da su se pomrili, ostaje nam da ispratimo.

