Ništa od pomirenja: Ena i Peja zauvek stavili tačku na svoju ljubav! (VIDEO)

Više nema nazad!

U toku je emisija radio-emisija "Amnezija", voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Jovana Pejića Peju i Enu Čolić, ali je njih kratko prekinula Stefani Grujić.

- Jako mi je neprijatno, sad si dopustio sebi da se svađam sa Anom i nikad više. Ovo izgleda kao ljubavna svađa. Ja sam jedina koja sme da urla na tebe, a sledeći put kad neka devojka bude počela tako da se ponaša prema tebi ja ću morati da reagujem. Sad se ovo desilo i nikad više. Pun mi je k*rac ovih spletki. Ana danima već sedi sa Enom i danima traži konlikt sa njom - rekla je Stefani.

- Da li postoji mogućnost za pomirenje? - pitao je Munja.

- Ne. Imamo i ona i ja loše postupke. Mi smo skroz drugačiji - rekao je Peja.

- Ovo nisu loši postupci, ispali smo najgori jedno prema drugome. Peja nikog drugog nije uvredio kao što je mene - dodala je Ena.

- Slažem se, a opet je nisam uvredio kao što je ona mene - nastavio je Peja.

- Vi treba da se izvinite Goci i Zlati zbog spominjanja, Ena ti pogotovo. Ti si bila kod njih i družila si se - dodao je Terza.

- Ja stojim pri tome da nisam rekla ružnu reč za Gocu Božinovsku. Meni je on rekao da piju vermunt, ali nije to rekao u lošem smislu. Rekao je da sam ja alkoholičarka, njemu sam uzvratila kako nije trebalo i ne ponosim se time. On je mene povredio katastrofa, valjda mi je trebala lekcija i nadam se da će sve da bude drugačije - govorila je Ena.

- Ja sam super, smirio sam se i ne vodi me emocija da se nerviram i tražim pravdu. Svako govori svojim postupcima. Ja se ovde družim samo sa ljudima koji mi odgovaraju. Zna se šta je pravo i iskreno prijateljstvo. Mnogo mi se sviđa Bakijevo učešće i drago mi je što je takav čovek. On mene nikad nije uvredio i ponizio - dodao je Peja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić