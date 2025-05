Opasne igre se igraju: Kačavenda priznala da joj se klan rasprada, shvatila da se nikome ne može verovati! (VIDEO)

Nekima se sprema crveni karton!

Milovan Minić i Milena Kačavenda razgovarali su o ostatku njihovog klana i oboje priznali da ni u koga nemaju poverenje. On joj se požalio da su neke stvari stigle do Aleksandre Nikolić, zbog čega je prekinuo komunikaciju sa Sofijom Janićijević, ali i Enom Čolić.

- Ko je preneo Marinkoviću? Neko od njih tri je - rekao je Milovan.

- A ti na to misliš. Ko ti je to rekao? - pitala je Kačavenda.

- Ona (Aleksandra) mi je to rekla, a onda sam zvao Marinkovića. Rekao mi je da mu je prenela jedna osoba, ako ima problem sa mnom trebao je u oči da me pita. Rekao je da ne zna da li je istina i da li mu podvaljuju - pričao je on.

- Mogla je Milosava da kaže - dodala je Kačavenda.

- Ne, nije - rekao je on.

- Sumnjam da je neko od njih... Nikome ne verujem - dodala je Milena.

- Ja sam rekao kad su išle u AmiG da ne dozvole da me pljuje u emisiji, to sam Eni rekao, a Aleksandra je danas rekla da sam molio da me ne pljuju. Sofiji sam rekao da mi se ne obraća i da prenese to i Eni, samo sam sa njima pričao o tome - govorio je Milovan.

- Sa Enom ništa u poverenju, ona je to rekla tamo ili u putu. Ja ovde verujem Sandri - dodala je Milena.

- Ona je meni pokazala suprotno i tu ne mislim kad kaže tebi - rekao je Milovan.

- Opasne igre se igraju. Pričaju da se klan raspima jer se vidi kako ja komentarišem i kakve stvari zameram. Jako je ružno, ne želim debilna pitanja oko upaljača, cigarete i micelarne vode - dodala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić