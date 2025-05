TRESE SE BELA KUĆA! Anđela popucala po šavovima, pa izvređala Enu bez milosti, Gastoz zanemeo od ŠOKA! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević imao je sledeće pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

Šta si to noćas videla pa si sa pravom izgorela na Draganu?

- Bila je neka pesma, išla je: "Ti to nemaš", a ona je pokazala na polni organ i mislila je na mamu. Ja ne patim što nemam pe*is, ali ako spominje to kao moja parterka to znači da njoj fali. Rekla sam joj u Pabu kad me iznervirala da joj fali k, ali sam se posle izvinila, bilo mi je krivo - rekla je Matora.

- Bila je neka pesma, nisam tako mislila kako je ona shvatila. Otišla sam posle sa žurke, a ona je shvatila da nije u pravu - rekla je Dragana.

- Mislim da mi je vratila zbog Paba - rekla je Matora.

- Ti si ispričala da za čestitu da je mama u pravu, a ne za to sinoć. Mislim da je Matora bila pijana, pa je to pogrešno shvatila - rekla je Ivanija.

- Rekla sam joj da ne priča o tome, ne želim da pričam sa njom o se*su - ubacila se Dragana.

Da li ti je bilo krivo što je mala Kris otišla sa Terzom na seansu?

- Napije se i ne zna da se kontroliše - rekla je Anđela.

- Vi kad ste otišli, ja sam sam sa kamerom vlogovao. Rekao sam mu da živi moj san jer sam ja to sanjao - rekao je Gastoz kroz smeh.

- Ja ne mogu protiv sebe - rekla je Kristina.

- Malo me Anđela iznervirala. Nervira me jer me uštinula, nema potrebe za to. Radiš to svaki put kad mi neka devojka priđe. Nemoj to nikad više da radiš. Smeta mi što me štipaš kad dolaze druge devojke. Nemaš potrebe da me štipaš kad dolaze druge devojke. Zato sam se smorio - rekao je Gastoz.

- Nećeš mi prodavati priče, ovako sam došla. Znam i koju sam pesmu pevala. Uvek mi za stolom napravi ovako. Niko neće praznu slamu da mi prodaje. Da, štipam kad mi nešto ne odgovara. Osećam da imam pravo jer si moj! Uvek kad mi nešto zasmeta ovako ćeš da dobiješ. Uvek ću imati to jer imam osećanja prema tebi, pokušaću da smanjim - rekla je Anđela pokazivajući.

- I te kako ćeš da promeniš. Anđela, budeš li me još jednom uštinula kad budu devojke pored mene - počeo je Gastoz.

- Ovo je njen model - ubacila se Ena.

- Ja ne skačem utorkom na druge polne organe. Za tri si se zakačila, a na jedan naskočila. Pričaš o morbidnostima i ne prebacuj da sam ja ljubomorna. Tražiš zaštitu od čoveka koji se kanali - vikala je Anđela.

- Ja sam rekla da nema razlog da bude ljubomorna na mali Kristinu - rekla je Ena.

- Pokušava da spinuje priču da smo u lošem odnosu jer sam ja ljubmorna. Ja sam jedna budaletina koja je verovala u Nenadovu priču da je ona dobra. Imate tri žrtve ove godine, izaberite koja je najveća žrtva - vikala je Anđela.

- Jako si bezobrazna! - rekla je Ena.

- Ovako se ponaša jer sam javno rekao kako se ponaša, pa da ne bi vikala na mene napravila je ovo sa Enom - rekao je Gastoz.

- O Anđeli imam mišljenje kakvo sam uvek imala, a neće sigurno biti ljubomorna na Kristinu jer je mala dr*lja - rekla je Ena.

- Skočila je jer si napravio da je ljubomorna na Kristinu - ubacio se Đedović.

- Ja bih bila ljubomorna da Peja tako vuče neku devojku kroz kuću - rekla je Ena.

- Ne želim da se moj muškarac druži sa osobom koja psuje grobove, mrtve i da decu naziva glavatim - vikala je Anđela.

- Dušo, zamerila si mi što ti nisam došla na slavu a nazivaš me bolesnom. Rekla mi je da ne mogu da sedim ovde, oterala me - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić