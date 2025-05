Udruženim snagama ponižavaju: Rada i Korda odlučili da brane ljubav, pa nemilosrdno ponižavaju Uroša: Idi, smiri oca... (VIDEO)

Užas!

Voditeljka je sledeće pitanje postavila za Milanu Šarac Mimas.

Je l' realno da patiš za Grujom, možeš mnogo bolje?

- Ja njega volim. Žao mi je što ga nisam ispoštovala za neke stvari. Oduvek ga volim. Ja sam izabrala najbolje - rekla je Mimas.

- Zašto uvek veruješ njoj, a ne veruješ sebi? - pitao je Gastoz.

- Koliko god neko ispao loš prema meni, nalazim opravdanje. Smatram i sebe nekim delom krivim - rekao je Gruja.

- Mislim da Mima ima dovoljno dela da mogu o tome da priča do kraja života. Shvatila je da je ničija. Ona je bila oružje koji mene ne voli, ali su shvatili da je oružje prazno. Žao mi je što je optužbe na račun Gruje iznosila tokom svađe sa mnom. Ponizila ga je sa Terzom, izjavljivala je Marku simpatije. Više je ponizila sebe, to je njena sramota. Ovo je veliko Grujino srce - rekla je Sanja.

- Ja se ne mešam u njihovu raspravu. Gde si se uvukla, go*na jedi sama - rekao je Gruja.

- Oni su zreli za brak. Sve su probali sa strane, ja ću biti kum - rekao je Mića.

Sledeće pitanje je bilo za Stefana Karića.

Svaki par ima neke svoje fore kako funkcioniše, zašto očekuješ da se Gastoz ponaša onako kako bi se ti ponašao?

- Mislio sam da te fore nisu priklade. Smatram da je štetilo njihovoj vezi - rekao je Karić.

- Promenio se i Karić. Počeo je da se smeje na Lukine fore koje baca Aneli, ima nade i za mene - rekao je Gastoz.

Sledeće pitanje je bilo za Luku Vujovića.

Da li si se pomirio sa Aneli jer si se zaljubio ili misliš da ti Sandra više ne veruje, pa nemaš šanse kod nje?

- Nema veze sa Sandrom. Ja sam se u Aneli zaljubio. Sandra me jednom izdala, a mene ko jednom izda nema šanse više kod mene - rekao je Luka.

- Samo me zanima kad sam ja njega izdala - rekla je Sandra.

Sledeće pitanje je bilo za Anu Nikolić.

Je l' realno da si i ti ispala tako nezahvalana prema Urošu?

- On je bio tu uz mene, ali sam mu dosta puta rekla da se on ne meša u moj ljubavni odnos. On se umešao pa je na kraju on ispaštao. Branio me, bio je tu za mene, ali eto - rekla je Ana.

- Jako se ogrešila o mene. Smatram da je trebala da mi priđe, da dobijem neko izvinjenje, ali ništa. Ni u prolazu nisam dobio ništa. Kordi se sve prašta i zaboravlja - rekao je Uroš.

- Mnogo se puta umešao. rekao sam Ani da se neće više družiti sa njom - rekao je Korda.

- Idi smiri oca da bolje čuva majku, da je ne tuče. Nemoj da braniš ljubav. Nemoj da se mešaš - rekla je Rada.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić