Pala maska Sofije Janićijević: Đedović otkrio pravi razlog Kačavendinog gneva, ona priznala da li sumnja da je u DRUGOM STANJU (VIDEO)

Isplivala istina na videlo!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić dala je priliku takmičarima "Elite" da prokomentariš prijateljstvo Milene Kačavende i Sofije Janićijević, koje se raspada, a reč je dobio Marko Đedović.

- Ne mislim da je samo u ovome problem, već i u priči sa Dačom kad je pričala neku priču. Ispada da za sve ono gde je Milena branila Sofiju, družile su se i to ispada lažno. Ispada da je Sofija znala da neke stvari nisu takve, a da je ćutala kad ju je Milena branila. Setimo se njenog odnosa sa Aleksandrom, Milena je i njoj to isto zamerila. Ispada da je Milena pričala jednu priču, a to će po uputstvima Sofijine majke da se demantuje. Sve dovodi u sumnju njihovo prijateljstvo i da je Sofija iz koristi bila bliska sa Milenom. Kad je Milica počela da priča Sofija je rekla da Meda nije Atmir nego druga ličnost, a onda se sve umezalo, a ustvari su dve ličnosti koje imaju veze sa njom. Neko je osam meseci skakao i pričao priču koja nema veze sa mozgom, a sad sve ispada možda. Ispada da sve što se zastupalo nije bile iskreno. Drugo Sofijin razgovor sa Terzom gde je napravila karambol, a za glupava dešavanja dođe da se konsultuje, a za takve stvari sama odlučuje i druge ljude koji je brane pravi budalama. Dovodi se u pitanje celokupna iskrenost - govorio je Marko.

- Ja sam namerno i taktički neke stvari odradila, nisam budala da kažem Sofiji i da palatim milion dinara. Terzu i Luku nikad nisam tužila, posmatrala sam šta će Terza da uradi i na koji način će da kaže neke stvari. Terza je pao test i ustao je da me namesti - rekla je Milena.

- Ja sam u ovome pričao Zoli kad sam se vratio. Ja kad sam gledao tih 72 sta baš sam video da Sofija i Dača nemaju empatiju prema Sandri, a pogotovo prema Mileni. Dok sam gledao Milena prilazi kod bazena, Sofija i Dača joj se nisu obratili. Milena i Milovan cede veš, Sandra prilazi, a Dača i Sofija ne konstatuju. Na fotelji kad su sedeli niko od njih Sandru nije ni pitao kako je. Tih 72 sata nisu ni komunicirali, osim kad je Dača pitao gde je njegov sok. Milena je sama ovde kriva što se mene lično tiče jer ima decu koja su starija od njih, bila je tu za Sofiju i kad nije trebala da bude. Ja sam rekao da sam u moju izolaciju hteo da stavim Sandru i Milenu da bi se pokazalo mišljenje Dača i Sofije. Oni jesu bili pod komadom, ali iz dobre namere, a sad je došlo do je Milena od jedinstvene napravila dostojnstvenu, pa se nije svađala sa Terzom, nije pila alkohol. Ona da nije provodila vreme sa njima totalno bi se drugačije ponašala, a pogotovo što se tiče odnosa sa Terzom. Ja nisam dobar sa Milenom, pa sam pitao njene bliske ljude, Aneli je htela da priđe, a ovo što joj je Uroš danas radio nas je iznerviralo. Ovde niko nema obzira kad treba da se ima i lični sukobi nisu dobri kad je zdravlje u pitanju - govorio je Luka.

- Sofija je danas namerno napala Uroša i vikala u svađi: "Kako te nije sramota, ženi diraš ruku". Šta je čudno da Sofija nema empatiju kad nije imala empatiju ni prema trudnoj ženi? Meni je ovo deža vu. Ovo je obstrano pranje. Znajući Milenu Kačavendu koja se prošle godine u ovo vreme ograđivala od Matore i Janjuša, a to je da su imale rijaliti interese. Kačavenda je htela da udari kontru Milici Veličković - rekao je Ivan.

- Vi spominjete klinku od 24 godine koja nema veze sa mojim životom, a hvatate se kao da se udala za mog mužva. To nema veze s mozgom. Od Sofije nema šta da se perem, stojim iza svega. Od Sofije se nisam odrekla, ovo je bila kap u čaši i promatram situaciju. Ja sa njima provodim vreme, nemam od čega da se perem - dodala je Kačavenda.

- Ja sam pogrešila, priznajem svoju grešku i izvinjavam se Mileni. Nije da ja njoj ne verujem, nego pazim da ne otvorim neku priču. Ja nisam ni pomislila da sam u drugom stanju, niti nekome rekla. Dačo i ja jesmo pričali o tome i dok sam plakala držala sam se za stomak. Ja tog dana nisam mogla da ustanem od bolova - govorila je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić