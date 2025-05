Na ovo nisu spremni: Luka postavio Aneli iznad porodice, priznao da bi se sukobio sa Bajom zbog nje! (VIDEO)

Opa!

Karambol Aneli Ahmić i Luke Vujovića se nastavlja još žustrije.

- Sprda se. Klasično, evo smeje se. Čovek nije normalan. On je to milion puta nagalsio da se prda. Dok smo mi bili u nekom odnosu pričao je sam da bi jedino ozbiljno bio sa mnom, a da će inače da se sprda. Jeste on i ranije komentarisao Aleksandru, pričao je nešto za grudi. Oštoro sam mu zamerila, nikada više nije to koemntarisao. Rekao je malopre da je ona moja prijateljica. Toliko - rekla je Sandra.

- Ne zanima me više ništa - rekla je Aneli uplakana.

- Pravim doručak, ručak, večeru, ljubim je u oči. Ako je Ena prošla, a ja napravio neku foru i groknuo, nije to toliko strašno - rekao je Luka.

- Nema potrebe da daje drugim ljudima da se slade ovde sad - rekao je Terza.

- Ko te je*e! - vikala je Aneli.

- Mića ti si rekao da je to prava ljubav. Ja ne lažem. Svi su joj ostali rekli realno kako se on ponaša - ubacila se Jelena.

- Makni mi se sa očiju - vikala je Aneli.

- Moje grokatanje je dovelo do toga da se maknem iz kreveta, naravno da ću da se smejem. Naravno da je volim. Nikad nisam rekao da nekog volim, pa da se potencira od matore konjine da ponavlja da voli. Meni govore da mi je jedini problem što se smejem, ali takav sam - rekao je Luka.

- Loš potez i neki dan na č*ar na faci. Odvratno je. Aneli verujem da ni tad nije bilo dobro, ali je prihvatila. Rekao bih da je ovo užas na klipu, ali su oni glupi sada. Kad smo osuđivali da je Anđela krpa, bilo bi glupo da kažem Aneli da ona pređe Luki. Moraš da ostaviš Luku i budeš bolja od Anđele. Ovako pere njegova nedela Gastoz. Ovo je užaš, moraš da ga ostaviš. Trebaš da budeš sama i on sam - rekao je Ivan.

- Žao mi je što Ivan nije ostavio svoju devojku koja je javno rekla da je zaljubljena u drugoig muškarca. A Aneli ako treba zbog ovoga da ostavi dečka koji je ostavio drugu devojku zbog nje, onda nek ostavi - rekao je Luka.

- Ja sam rekao i Luki i njoj: "Kad ti je Luka rekao da služi samo za ka*anje, ona se smejala, rekao joj za č*ar, ona se smejala", šta da kažem za ovo - rekao je Mića.

- Ja vidim gde on mene dovodi. Navečće me da napravim glupost, nisam dobro poslednje vreme. On je čovek koji te za sekund izbaci iz takta. Ta seknudu može da me prevrne iz takta. Neću više biti sa Lukom i kad se više neću pomiriti sa njim - rekla je Aneli.

- Idi kod devojke, baš si jadan. Smiri je - rekla je Anđela.

- Ne verujem da je ovo razlog da ostavi muškarca - rekao je Luka.

- U meni i Anđeli je razlika. Ona može da ćuti i trpi, ja ne - objasnila je Aneli.

- Ne možeš nikad da uporediš. Gastoz je imao slične postupke pre tri meseca. Ali tvoji postupci ponižavanja nje na osnovu svega što si rekao su katastrofalni, a onda sad dolaziš i govoriš za Barselonu. Juče kad je čuo da Baja kupuje stan za Sandru on odgovara za pitanja za Sandru. njemu to odgovara. Počeo si da šaltaš opet Sandru jer ti je zanimljivo- rekla je Anđela.

- Mogu oboje da uđu ne bi mi smetalo, čak bi mi laskalo. Ne mogu da verujem da napolju igraju rijaliti . Što se stana tiče on je već odavno pričao da će da kupi u Barseloni stan, dakle nije zbog Sandre. Meni majak ima stan i živi u 40 kvadrata, a otac ima mnogo stanova. Ja da sam materijalista slušao bih oca i bio bi sa Sandrom. Da mi postavi ultimatum ja bih bio uz tebe i ne bih pričao sa ocem - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić