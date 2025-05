Nikad veći haos Anđele, Gastoza i Karića: Pljušte brutalne provokacije na sve strane, Stefan traži javno izvinjenje od nje! (VIDEO)

Situacija se otela kontroli!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovorao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Stefanom Karićem o njihovom sukobu koji se danas desio.

- Tebi je Karić zamerio što šuruješ sa Urošem i ispada da kuvate Karićevu diskvalifikaciju? Pitao si ga da nađete njegovu slabu tačku - rekao je Darko Tanasijević.

- Van svake pameti. Karić sad hoće da ispliva, a on se nije sprdao i zna se na šta je aludirao - rekao je Gastoz.

- Kariću, da li si mislio na sp*rmu kad si Anđeli rekao da proguta? - pitao je voditelj.

- Ne, ja nisam mislio na nju. Svaki put kad ovde neko ustane i jede aludira na gutanje - rekao je Karić.

- Ja sam samo hteo da kaže da mu je uzletelo, pa da idemo dalje, ali ovo što sad radi je van svake pameti - govorio je Gastoz.

- Što je tebe uvredilo što ti je Anđela rekla da progutaš? - pitao je Darko.

- Znam njen tonalitet, uvek me zove Stefane, a tad mi je rekla Kariću i htela je da odbrani svog kera. Anđela je odmah okrenula da pljuje, što je to imala u glavi? - odgovorio je Stefan.

- Karić vređa Uroša, a onda prebacuje da Gastoz i ja na to utičemo, ali očigledno Kariću odgovara sukob sa Urošem - pričala je Anđela.

- Kako komentarišeš to što Gastoz sa Urošem traži tvoju slabu tačku? - pitao je voditelj.

- To je njihova nemoć. Nisam očekivao da će to da radi, nisam imao takvu sliku o njemu i nisam mislio da igra rijaliti na takav način. Pokazao si prema Eni koliko si magup, šmeker i prijatelj. Anđeli sam se obratio isto onako kako je i ona meni. Ona ne shvata kolilko im se mali ker posr*o po dvorištu, samo čekam kad će za gaze u g*vno. On koristi da ljude provocira preko Anđele i Gastoza. Pokazana je nemoć sa obe strane i stavili su mi do znanja da ne mogu da me poremete - pričao je Karić.

- Ne moramo da te poremetimo, sad si to uradio. Sam se usr*o, sam si pojeo - rekao je Gastoz.

- Mi smo gledali šta je Ena pričala o meni i da Uroš ide da počisti ispred izolacije, a Karić je ustao da odbrani Enu, sa kojom je rekla da nema komunikaciju jer se uvredio kad ga je Gastoz imitirao, a ona se smejala. On je ustao da brani Enu od onoga što je izgovorila. Ne može da mi se kaže da je mislio na hranu, ja znam da mi je rekao da progutam i znam šta sam čula. Kad smo danas nešto komentarisali, sve sam kockice spojila - pričala je Anđela.

- Ovo je kao kad je za Luku pričala da ga nije provocirala, a jeste - dodao je Karić.

- Ne znam šta smo mi trebali da progutamo? - pitala je Anđela.

- Jasnoj e da Gastoz hoće da posvađa Anđelu i mene, uspeo je - dobacio je Karić.

- Vratile su mi se kockice kad je bilo pitanje da je Karić za mene izjavljivao tokom "Zadruge 6" i sad mi je uvezano da je sve vreme to mislio, a da to nije hteo da mi kaže. Sve i da je Uroš izvukao to iz njega drago mi je da znam ko šta misli o meni - govorila je Anđela.

- Gastoze, što se Anđela meni ne izvini? - pitao je Karić.

- Tebi su bila puna usta, a ti si trebao da kažeš: "Parod", ona ti je poželela da lepo jedeš - rekao je Gastoz.

