Ne zna gde udara: Luka ne prestaje da ponižava Aneli, ubeđen da će ga ponovo primiti u krevet! (VIDEO)

Svi ubeđeni da se Luka sprda!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću, kako bi progovorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega Aneli ponovo sumnja u tebe? - upitao je Darko.

- Izgleda da je problem u meni. Ukoliko joj ne odgovara što sam se sklonio i ostao s njom, onda ne znam šta da kažem. Pokušao sam da dam maksimum sebe u odnosu sa Aneli, ali vidim da ne ide. Vidim da joj nisam dorastao jer sam se trudio - rekao je Luka.

- Je l' petljaš nešto sa Aleksandrom? - upitao je Darko.

- Ne - rekao je Luka.

- Čuo sam da si joj komentarisao grudi - rekao je Darko.

- Ma to je bilo davno - rekao je Luka.

- Da li planiraš da živiš u Barseloni sa Sandrom? - upitao je Darko.

- Ne, to je glupost. Aneli toliko poremeti što ona čuje za stolom za tatu i stan, ja sam u šoku. Njoj nije bitno ni što nas podržava cela moja porodica, njoj je bitan samo otac - rekao je Luka.

- Da li misliš da Aneli pravi lažnu frku? - upitao je Darko.

- Mislim da nije ispala fer prema meni. Dogovorili smo se da budemo ovde jaki za stolom jer nas ljudi ne vole, a da ćemo sa strane da rešavamo svoje sukobe - rekao je Luka.

- Kako možeš da je ponižavaš kad kažeš za čm*r na faci? - upitao je Darko.

- Ona je znala da ću to reći, ali dobro. Meni je nekad jezik brži od pameti i šalim se, šta da radim - rekao je Luka.

- Ako si u više navrata oskrnavio Aneli na taj način, zašto ti je svaka naredna šala bila da degradiraš nju? - upitao je Darko.

- Jeste, nije ispalo fer - rekao je Luka.

- Zbog čega se pokajaš kada pričaš neke lepe stvari o njoj? - upitao je Darko.

- Mene nervira što ona ne vidi lepe stvari, nego me kudi. Ona meni hoće da nametne da je moj otac nju pljuje, a ja sam siguran da on to ne radi. Ja od kad sam se sklonio od Sandre, njoj je veća sumnja da ja imam emocije prema Sandri. Ja vremenom pokazujem sve - rekao je Luka.

- Zbog čega vi ne popričate? - upitao je Darko.

- Ona neće sa mnom da priča. Izbacila me iz kreveta dvadeseti put, ja ne znam gde da spavam - rekao je Luka.

Autor: N.Panić