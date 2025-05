Puče tikva: Munjez ubeđen da je Bog otac, Stefani mu nikad brže skratila krila! (VIDEO)

Rešila ga!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar nastavio je razgovor sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i Stefani Grujić.

- Munjez da li misliš da si Stefani uništio život time što ima dete? - upitao je Joca.

- Ne mislim to, mislim da je previše iznerviram da ona samo gleda na koji način da me povredi - rekao je Munja.

- Mi svaki utorak imamo svađe, ali ja Kostu volim najviše na svetu. Smatram da bi bilo drugačije da je to s nekim drugim, baš mi odgovara što imam dete s Munjom. On mene toliko isprovocira da to nije realno. Ja se kajem zbog svega što sam uradila, ali i on ispada bezobrazan prema meni - rekla je Stefani.

- Ja pričam šta si ti radila, ja tebi mogu da kažem - rekao je Munja.

- Ma stvarno frajeru? Šta si radio prošle sezone. On mene ponižava i nema poštovanje što smo ovde i videli - rekla je Stefani.

- Drugačije vidiš stvari od mene - rekao je Munja.

- Kad ti je Stefani spomenula Enu, ti si rekao: ''Sad me kompleksira, ali ima sreće što imamo dete'' - rekao je Joca.

- Ja imam pravo da radim šta hoću kad se osetim uvređenim. Hteo sam da isprovociram Stefani, namerno sam to ustao i rekao za stolom - rekao je Munja.

- Imam osećaj da stalno ublažiš svoj postupak - rekao je Joca.

- Okej, ja znam šta sam prošao - rekao je Munja.

- On ovo stalno radi. Ja njemu ne mogu ništa da kažem - rekla je Stefani.

Autor: N.Panić