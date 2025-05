Bukti rat bivših drugarica: Sanja i Mima iznose sve što znaju jedna o drugoj, šok optužbe se nižu kao lude! (VIDEO)

Haos u cik zore!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pokrenuo je novu temu, a radilo se o odnosu Sanje Grujić i Milene Mimas Šarac.

- Kako je to površno ako se toliko toga zna, a i krije? - pitao je Joca.

- Za mene jeste. Imam tri grupe ljudi sa kojima se družim jer mislim da su lajsne, drugarice od osnovne škole i ovako neke prijateljstva koje sam sticala. Ona je neko ko je uvek bio zamlaćen i da možeš da se nasmeješ, ali nije bilo ozbiljno. Ja sam bila jedina koja je pokrivala nju - rekla je Sanja.

- Ona ima dve drugarica koje mi je ogovarala i pričala kako njih dve kad su zajedno izbegavaju je i ne zovu je toliko i meni se na to žalila. Kontradiktorna je u svemu, kao što je rekla da smo površni prijatelji. Što si dolatzila kod mene kući, ako smo samo izlazile u grad? - govorila je Mimas.

- Šta je Sanja radila sa tvojim drugom Milošem Ćulumom? - pitao je Joca.

- To je bio vikend izlazak, izašle smo u grad i tu je bio moj drug. Ja u gradu nikad ne ostajem duže od pola 4 i ne volim da afterišem. Ona nije želela da ide kući, a ja nisam mogla više. Ona je želela da ide na after, bili su tu neko momci, a Miloš je rekao da će on da je vrati. Ja sam se probudila oko 10 i videla da nje nema, zvala sam je bila je nedostupna, a kasnije su mi se javili i rekao mi je da su u jednoj kući kod jednog druga. Ona je došla ošamućena, nisu spavali i pili su celu noć. Došla je oko dva ili tri popodne, uvela sam je u kuću, a njena mama mi je pisala i ja sam rekla da ona spava i da je sve u redu. Šta su oni radili na afteru neka kaže on, a ja ne želim da pričam jer ne znam da li on ima devojku prošlo je osam meseci. Može da se oglasi i da ispriča kako je bilo. Ja mislim da nisu bili sami jer su bili kod prijatelja, ne želim da iznosim takve stvari. Znam, ali ne želim da kažem - nastavila je Mimas.

- Ne moram da demantujem ništa, vi ga pozovite pa neka on objasni da li smo se videli da li sam Marku ikad izašla iza leđa. Ja se samo pitam gde je Gruja bio tad pošto su tad živeli zajedno. Grujo, da li ste živeli zajedno u avgustu 2024. godine? - rekla je Sanja.

- Da, ali nismo bili svakog dana zajedno. Ja sam odlazio kod dece, neću da se mešam - dodao je Gruja.

- Ona je rekla da je Miloš gej, to moram da demantujem. Sestra od moje najbolje drugarice je bila sa njim osam godina, kad je shvatila da će da se oglasi Sanja je rekla da je on divan - pričala je Mimas.

- Ja kad sam u vezi ne izlazim i nigde bez Marka ne idem. Vreme provodim u salonu, vidim se sa nekim drugaricama. Kod Mime sam išla na palačinke samo jedno veče, ona je dolazila do mog salona. Ona je mislila da može da mi napravi problem u vezi jer je njena veza puna nepoverenja. Imale smo poruke da navučemo Gruju da ostane sa drugom kako bi ona mogla sda ide da se vidi sa jednim dečkom. Gruja će to da potvrdi jer ga je ona dovela u separe i slagala da joj je drug - rekla je Sanja.

- U separeu je bio moj brat i moj drug - rekla je Mima.

- Još jednom spomeni moje drugarice koje se ne eksponiraju, pa ću onda ja sve o tebi. Činila sam usluge kako tebi, tako i tvojoj mami. Tvoji su rekli da sam ti pravi prijatelj, a mojji to za tebe nisu rekli. Ti si ta koja spominje konstanto neka imena - nastavila je Grujićeva.

- Marko, je l' moguće da ćutiš na sve ovo? Još jednom ovo da igovori ja ću da je polomim. Ova dr*ljetina je prešla svaku granicu nema sa kim se nije j*bala. Kontaktirajte Miloša i to je to - pričala je Sanja.

- Neću da se mešam više jer se ona nadglašava sa mnom - dodao je Marko.

- Ti si devojka koja prodaje svoje telo i košta pet dolara. Ako te uhvatim imaćeš tri dlake na glavi, a sad ih imaš šest - dodala je Grujićeva.

- Ne postoji dan da mi Sanja nije poslala šta radi i ne mogu da verujem u Miminu priču. Mima je neko ko je sve što optužuje Sanju, najlakše je da se kaže nešto za spoljni svet, pa ajde ti dokaži. Neka se on oglasi i kaže da li je nešto imao sa Sanjom. O mom odnosu ne može da priča neko ko je bio ljubavnica, pa pokazala je preljubnica. Ona optužuje momka da prodaje s*ksualni odnos za 500 evra. Najbolji demant svega toga je moje učešće i nasilje za koje me optužuje nisam pokazao, niti je Sanja pokazala neverstvo - pričao je Marko.

Autor: A. Nikolić