U jeku skandala, oglasio se ujak Ene Čolić: Razvezao jezik o njenom sukobu s Gastozom i opleo po Anđeli, a o njenim aferama ni da zucne!

Sukob Ene Čolić sa ljubavnim parom Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić, danima iza nas trese region. Mnogi su ovo očekivali smatrajući da je između Ene i Anđele postojala velika netrpeljivost od samog starta koju su vešto prikrivale zbog Gastoza, dok se neki ovom ratu nisu nadali ni u snu!

Ipak, čini se da što smo bliži kraju najgledanijeg rijalitija u regionu ''Elita 8'', pravo stanje takmičara i njihovog mišljenja, tek sad izlazi na površinu. Iako je Ena Čolić zadnjih dana dobijala razne optužbe na svoj račun zbog kraha braka Milice Kemez i Bore Santane, to nisu jedini skandali koji su je pratili.

Nenad Marinković Gastoz u ovom ratu nije imao kočnicu, te je par puta indirektno progovorio o mutnim radnjama Ene Čolić u prošlosti, a najveći odjek imalo je njegovo aludiranje na to da je spavao pored Ene Čolić i Filipa Đukića koji su bili intimni.

Podsećanja radi, iako je Ena Čolić tvrdila da Gastoz laže samo kako bi je ukanalio, za Pink.rs se juče oglasio Filip Đukić koji je stao uz Gastoza i otkrio istinu:

- Ena i ja nismo bili u vezi, viđali smo se ovako... Ena nije bila nikad sa Gastozom, a koliko znam ni sa Borom Santanom. Nikakve orgije, dvojke, trojke nisu bile sa Enom. Jednom smo Ena i ja imali odnos, Gastoz je pored spavao tu mrtav pijan i komiran, kao da nije bio tu. Tek se posle probudio. Niko nas nije gledao, nije to neka boleština, da je bilo nešto tako... Gastoz je moj prijatelj preko 10 godina i zbog njega samo ovo i pričam - rekao je Filip.

Sada smo kontaktirali ujaka Ene Čolić, koji joj je sve ove mesece grčevito branio i bio uz nju kada je imala ispravne postupke, ali i kada je grešila. Enin ujak je za Pink.rs progovorio o njenom sukobu sa Anđelom i Gastozom, za koji smatra da joj nije bio potreban.

- Ena sedam meseci proživljava napade i prozivke, većina kuće joj nije naklonjena! Možda je trebala mudrije da odigra kada su Peja i njegove uvrede u pitanju, a i sada kada su Anđela i Gastoz u pitanju. Rijaliti ulazi u završnu fazu i dolazi do tačke pucanja. Ona govori istinu, ali je izgubila staloženost! Trebalo bi da ignoriše ili iskulira neke situacije, ali joj to baš i ne ide jer je konstantne uvrede na njen račun logično iritiraju! Kada bude izašla, sigurno je da će malo hladnije glave dati odgovore na sva pitanja i provokacije, i koje su bile, i koje slede - otkriva Dejan, pa dodaje:

- Gastoz je bio tu za nju kada niko nije. Nakon svađe sa Anđelom, logično je bilo da se on naljuti na Enu i distancira. Međutim, onakve uvrede i provokacije su bile jako niske, govore same o sebi, kao da je Anđela čekala da kaže pravo mišljenje o Eni i koliko je ne podnosi!

Za sam kraj, Dejan je istakao da je Anđela Đuričić ovo sve vreme i želela - da zavadi Enu Čolić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ena je trebala da bude mudrija, odnosno da je Anđeli odgovorila kako treba, ne bi ni došlo do sukoba sa Gastozom, jer Anđela je upravo to i htela - otkrio je on.

Takođe, Dejan ovom prilikom nije imao komentar na priče o Eninom životu u kojem se pominju trojke, odnos sa Filipom Đukićem pored Gastoza, ali krah braka Milice Kemez i Bore Santane.

