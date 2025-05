Sažalile se: Ana Nikolić i Mimas pružile utehu Eni Čolić nakon rafala uvreda ukućana Bele kuće, pa joj Milana sasula: Moraš da skratiš jezik! (VIDEO)

Nije im svejedno!

Sledeća je nominovala Ana Spasojević.

- Jednom si me uvredio kad si bio pijan, ali sam ti oprostila. Ja sam ti ovde prijatelj. Što se Ene tiče slažem se sa Anđelinom, Jeleninom i Grujinom nominacijom. Rekla si da sam ja osoba koja najviše na svetu mrzi mamu i tatu koji me maltretirao. Ta ista mama me naučila da ne gazim magare kad je u blatu, šaljem tebe - rekla je Ana Spasojević.

Sledeća je dobila reč Ana Nikolić.

- Žao mi je što si u ovakvom stanju. Vidi se da ti je teško i zbog raskida, ne ide ti dobro. Nadam se da će biti sve dobro. Tvoje učešće mi se trrenutno ne dopada, ne dopada mi se tvoj rečnik. Zasićena si svega ovde. Ja te gledam kao finalistkinju. Ja sam uz tebe. Terza, nije mi se dopalo što nisi stao ni uz jednu devojku. Nijedno go*no nisi pojeo do kraja, trebao si bar za jednu da staneš. Nije mi se dopalo što si ono sa Kordom uradio, što si ga nagovarao. Nije ti to bilo potrebno. Mislio sam da si hteo da vidiš kakvi su moji nervni slomovi. Videla sam da si počeo da lomiš i srca i krevete.Ostavljam Enu - rekla je Ana Nikolić.

Nakon Ane nominovala je Milana Šarac Mimas.

- Ena me stalno branila. Zameram ti što si vređala mog dečka. Zbog toga ne sedimo zajedno. Povredilo me što si izgovorila u toaletu za plakanje. Želim da budeš onakva kakva si bila, nežna, mila i draga. Sve si to pogazila sada. Trebaš da skratiš jezik. Ako si ga iskreno volela imala si opciju da budeš sa njim, a ti si izabrala rijaliti. Terza najgori mogući postupak, a prošao si najlaganije moguće. Da je ta ljubav sa Sofijom uspela ja bih podržala, ali si dokazao da nisi to uradio iz ljubavi. Sve radiš da bi bio tema ovde. Nemamo nikakvu komunikaciju. Šaljem Terzu - rekla je Mimas.

Autor: A.Anđić