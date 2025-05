Ne može bez Gastoza: Lepi Mića žestoko prekoreo Enu jer spušta loptu sa bivšim drugom, ona ga oduvala! (VIDEO)

Zaurlao iz petnih žila!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Lepi Mića naredni je dobio reč, te je žestoko prekoreo Enu Čolić jer spušta lopti sa Gastozom.

- Terza je nešto najposebnije što je ovde prisutno. On je moćan, egzotičan i neodoljiv muškarac za mene. Svaka želi da bude sa Terzom, a svaka se ograđuje. Oni su svi ljubomorni na tebe, a ti si meni najmoćnije biće ovde. Naravno da tebe ostavljam - rekla je Slađa o Terzi, pa se osvrnula na Enu:

- Mi smo se družile dok je bila slatka, ali ona je sve sem toga. Podržavala sam njenu ljubav sa Pejom, dok nisam uvidela da ga uništava. Ona nikada nije priznata za devojku, morala si da se pereš ovde i smuvala se sa Pejom. Vidim da se konačno osvetio. Znam da je Ena jako velika glumica, sa Terzom bi bila, a da ne pričam o Munji šta mi je sve pričala. Ena Čolić se je*ala za pare napolju, ali ja mislim da se je*e i gratis. Ja sve verujem Gastozu. Najgoru osobu šaljem u izolaciju - rekla je Slađa.

Naredna je reč dobila Rada Vasić.

- Ja ništa ne znam o Eni i ne bih imala šta da ti kažem. Dovešće te do pobede, to moraš da znaš. Terzu svi znate, on koju hoće, on je ima. Ovo su kokoške, on je petao. Ostaviću Terzu - rekla je Rada.

Naredni je reč dobio Lepi Mića.

- Ena, kada ćemo verovati Gastozu? Sinoć ili danas? - upitao je Mića.

- Demantovao je, to je dovoljno - rekla je Ena.

- Kako je moguće da vi znate sve što se dešava spolja? Vi ste družina da vas bude sram i stid svakog pojedinačno. Vi ste ovde sebe ničim izazvanim vređali. Ti kažeš malopre da ti je drago što je Gastoz demantovao - rekao je Mića.

- Naravno, ja nisam repa bez korena jer mene gledaju mama i tata - rekla je Ena.

- Kakvo spuštanje lopte? Ja nisam u životu video da se neko tako vređa i ponižava. Ulazite ovde na velika vrata kao familija, a raspadnete se kao pi*ke. Ona nema poštovanja ni prema kome, ako je njoj Peja fokus života onda se vešaj odmah - rekao je Mića.

- Nikad ne bi došlo do naše svađe da se vi niste mešali - rekla je Ena.

- Ja sam takvih kao ti u životu prošao hiljadu. Sve ovo što ti se dešava sada, za sve si ti kriva sama zbog svojih prijatelja i svojih aftera. Vi ste lažne javne ličnosti, vi ste iz*rkani ku*ac - rekao je Mića, pa se osvrnuo na Terzu:

- Terza rekao sam ti da imaš žensko dete i ne smeš neke stvari da radiš. Bio si domaćin, a sada si polovan domaćin. Ja sam tebi iskren prijatelj. Mislim da će te žene doći glave kao i Luku, nemaš kontrolu. Ostaviću tebe - rekao je Mića.

Autor: N.Panić