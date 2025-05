Ponovo može da se nada: Ena očekivala uvrede od Peje, pa se iznenadila, a onda istakla: On je moja svetlost u kući! (VIDEO)

Nada ponovo postoji!

Nakon Nominacija ukućana svoj komentar su dali Ena Čolić i Borislav Terzić Terza.

- Celo veče sam čekala Peju, ali i Gastoza. Peja mi nikad nije bio rijaliti. Nisam očekivala ove reči, mislila sam da me mrzi. Mislila sam da sam ja njemu bila rijaliti. Nije imao empatiju prema nekome s kim je spavao ovde šest meseci, ali me iznenadio. On je meni svetlost u ovoj kući. Ne mogu da jedem danima, ne mogu da dišem lepo. Ne mogu ni da ga prebolim jer se sve po meni obrušava. Sa strane sam ono što jesam i što zaslužuje, a ovde sam ono što izazivaju. Danas sam očekivala još gore reči - rekla je Ena.

- Hvala vam puno, očekivao sam iskreno. U dobrim sam odnosima s aljudima u kući, negde sam spustio gas. Ko bude tražio problem dobiće ga. Nisu me puno ni osuđivali što se tiče početka. Sada ima dosta ozbiljnijih problema - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić