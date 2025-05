Čas istorije sa Lepim Mićom: Ukućani pomno prate lekciju, on ostao u ŠOKU koliko ne znaju, pa zajedničkim snagama savladali gradivo (VIDEO)

Čas istorije sa Lepim Mićom!

Lepi Mića održao je čas iz istorije ukućanima. Jovana Tomić Matora, Luka Vujović i Lazar Čolić Zola su pomno pratili na času.

-Postojale su vlastele kao Vuk Branković. Nije car Lazar. On je dobio carsku titulu kad je poginuo, on je nebeski car, Lazar Hrebljanović. Pojavom Osmanlija srpski narod pada pod robstvo. 1389. je bila bitka na Kosovu, a to je bilo do 1820. godine. Koje godine počinje Prvi srpski ustanak i ko ga je podigao? - pitao je Mića.

- Imao si dahije koje su bile zahtevale sadašnje kamate. Sadašnji tajkuni, a tadašnje dahije su se bunili. Poveli su bunu na dahije zbog tadašnjih poreza. U Orašcu su se sastali tadašnji glavaši da podignu budu, a nisu bili svesni da podižu ustanak. Izabrali su Đorđa Petrovića. Tako se digla buna na dahije - ispričao je Mića.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić