Razotkrio sve: Zola misli da se Gastoz plaši Karića, smatra da Stefan ima keca u rukavu, pa mu zbog toga ćuti! (VIDEO)

Au!

Lazar Čolić Zola bio je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, koja je ovom prilikom progovorila o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Zola nam se zaljubio - rekao je Darko.

- Baš zaljubio ne znam, ali idem ka tome. Kao da nisam u rijalitiju što se tiče odnosa sa njom. Pokušava svaki dan sve više da mi se približi k srcu. Nemam nijednu zamerku. Desi se da ponekad pokaže neko nezadovoljstvo, ali je svasna da takve stvari ne želim. Može da mi kaže sa strane ako joj nešto smeta, ali da se ganjamo po dvorištu i pravimo haos ne. Ona kako se ponaša ja to u rijalitiju nisam nikad doživeo - rekao je Zola.

- Da li ćete vezu dići na neki viši nivo? - pitao je Darko.

- Mi imamo sve. Sve se dešava kao u nekom normalnom odnosu. Planiramo i neke stvari kad izađemo, ali ne preterano - rekao je Zola.

- Kakav ti je Peja i kako komentarišeš nominovanje? - pitao je Darko.

- On je stvarno korektan. Mnogo je iskren, smatram da voli Enu koliko god se odupirao. Po njegovoj priči i potezima to se zaista vidi. Gruja je dobar sa njim ali ne bi voleo da se oni pomire. Ja nisam ni za to, ali ni protiv. Bio bih spreman da se svađam sa svima zbog njega. Sve što radi radi srcem. Mislim da će se pomiriti - rekao je Zola.

- Kako izgleda u tvojim očima odnos Munje i Stefani? - pitao je Darko.

- Oni su meni najsmešniji par. Veze nemaju. Toliko su mi blam posle svih scena i svega. Ja njih kad vidim to nema veze sa vezom. Nakon tri dana kad izađu će biti pakao. Nikako mi ne idu. Kako da mu baš kaže da joj je uništio život, znači da ona to i misli. Takve stvari se ne govore u afektu. Ne mogu ni da shvatim preko čega je sve Munja prešao, šta mu je cilj. Ne želim da ih komentarišem, da bude da meni bude bitna STefani. Video sam i Matei da ne odgovara to baš - rekao je Zola.

- Kako komentarišeš zbivanja između Teodore i Terze - pitao je Darko.

- Bebici ništa ne smeta, to smo videli. Teodora je glavni krivac tu. Kako joj može biti to sprdnja a dovodi svoju vezu od dve godine u pitanje. Terza bi možda i bio sa Teodorom - rekao je Zola.

- Kako komentarišeš situaciju između Karića i Gastoza? - pitao je Darko.

- Njih dvojica su dve osobe koji imaju zdrav rivalitet. Karić je mnogo više stvari rekao Gastozu, dok Gastoz kalkuliše. Nije isti u raspravi sa Enom i sa Stefanom. Ima neku distancu što se Stefana tiče. Ima neku kočnicu, ali možda ga je strah nekih stavri koje bi Stefan imao možda da kaže. Da se ne podnose, ne podnose se. Između njih se oseća negativna energija - rekao je Zola.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić