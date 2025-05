METEŽ U BELOJ KUĆI: Stanić žestoko zarežao na Karića, sasuo mu sve u lice, pa izazvao njegovu reakciju! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite danas biraju najveće poltrone. Naredni je svoj stav iskazao Nenad Marinković Gastoz.

- Mića je na prvom mestu. Njegovi stavovi i komentari nikakvu težinu više nemaju. On smatra da je Karić jedini čija reč ima težinu. Razočarao me je, zajedno sa Karićem. Na drugom mestu je Poršelina, naravno. Na trećem je Ivan. On je jedna olupčina. Go*narko, klasičan smrdljivko. Više ga niko i ne sluša - rekao je Gastoz.

- Prva je Sandra. Sve što Kačavenda kaže, ona se sa tim usaglasi. Nema svoje mišljenje. Devojka nikad svoj stav nije ovde iskazala, ne znam da li ga nema, ili ide Kačavendi uz dlaku. Na drugo mestu je Korda. Sve što Rada kaže, on to tvrdi. Na trećem mestu je Dača - kazao je Munjez.

- Ja neću navesti Gastoza. Ja ću samo da kažem da si ti pušač ku*ra Marka Đedovića.

- Ne, ovaj Karić je najveći poltron Luki i ostalim ljudima. Ne komentariše Aneli i Luku, nego Anđelu i Gastoza. Nema srama i blama. Neću da me iko više pominje kako sam ja poltron, jer sam ja samo prijatelj. Ovaj Karić je najveće dno, odvratan je - rekao je Stanić.

- Babina dušo, nemoj da se dereš, preforsiraćeš se - kazao je Karić.

Autor: S.Z.