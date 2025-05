Sofija zgrožena Terzinom podelom: Priznala da se malom budžetu ni u snu nije nadala, pa ga nazvala poltronom! (VIDEO)

Urniše ga!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću kao i svakog ponedeljka i započeo temu o Terzinoj podeli budžeta, a Sofija Janićijević dobila je reč kako bi prokomentarisala njegovu podelu.

- Sofija, šta je Terza pokazao danas na podeli? - upitao je Milan.

- Pokazao je da je poltron, baš kao što sam ga i navela. On je meni dao tri hiljade, a ja bih njemu do kraja davala veliki. Nadala sam se malom budžetu, ali pokazao je ko je i šta je - rekla je Sofija.

- On je jedna poltrončina obična da to nije realno. On nema šta da pokaže, pokazao je sve u ovoj sezoni. Ima sukobe samo sa ženama, pogledaj ga na šta liči. On konstantno preti nekome napolju - rekla je Milena.

- Ja se tebe ne plašim, zato te i vređam kao konja. Ona je meni danas vređala ćerku - rekao je Terza.

- Ne, nisam. Ja ne diram decu i ne vređam, kad bude otac na papiru, tad možemo da pričamo. On je prezervativ, sve ću da ih vređam i niko me ne zanima - rekla je Milena.

- Rekla je da mi je*e sve žensko oko mene - rekao je Terza.

- Ti nemaš ćerku, ja sam svoje pravo lice pokazala - rekla je Milena.

- Ja se nisam ubacivao danas, ali mislim da je davao veće budžete ljudima s kojima je dobar. Mislim da je preterao sa Milenom, bilo je totalno nepotrebno - rekao je Milovan.

Autor: N.Panić