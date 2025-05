Ne može mu niko ništa: Gastoz ostao imun na prozivke da je poltron, takmičari Elite likuju kao nikad do sad! (VIDEO)

Koliko ga mrze!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima ''Elite 8'' rezultate ankete za najveće poltrone.

- Na trećem mestu je Munja - rekao je Milan.

- Jeste, on voli da se posle svađa izvinjava ljudima - rekao je Zola.

- Nisam se nadala da će biti na ovoj anketi - rekla je Stefani.

- Prošle godine sam isto bio treći, a ove godine me ne dodiruje. Nikome se ne izvinjavam, ne znam zbog čega sam tu - rekao je Munjez.

Na drugom mestu našao se Nenad Marinković Gastoz.

- Jeste, on je jedna poltrončina. Voli da poltroniše ljudima u kući i postao je poltron Uroša Stanića, a sada si mu poklonio i trenerku. Čak si više puta pokušao i Sanji da dodvoriš da te ne bi tako komentarisala - rekao je Marko.

- Nisam ga očekivala na ovoj anketi, a jedino što može - može da bude zbog odnosa sa Đedovićem i zbog odnosa sa Karićem - rekla je Matora.

- Jedva čekam da vidim o čemu se to radi, evo sad gledam šta može biti. Zabole me ku*ac, ponašaću se isto i to je to. Tu smo do jula ima da žulja - rekao je Gastoz.

- Klasičan primer jedne poltrončine neviđene. Prodaje prijatelje, pa im se uvlači u du*e. Klasičan pušač ku*ca - rekao je Mića.

Na prvom mestu našao se Jovan Pejić Peja.

- Ne znam koji bi konkretan razlog mogao da bude. Nisam očekivala ni Gastoza ni Peju. Ne znam stvarno čiji je poltron - rekla je Milena.

- Peja nije moj poltron, ja bih to povezao sa kompletnom slikom vezano za Enu Čolić. Verujem da je bio njen poltron - rekao je Ivan.

- Peja se jako liže sa svim ljudima koji su me najstrašnije vređali - rekla je Ena.

- Drago mi je da sam poltron, ako gledaoci tako vide onda jedan veliki pozdrav - rekao je Peja.

