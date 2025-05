Mora tako!

Gordana Džehverović je stigla u Elitu kako bi obišla imanje sa ovonedeljnim vođom Borom Terzićem.

Ona je krenula u obilazak imanja te je zamerila takmičarima na izgledu kuhinje:

- OVde samo Matea i Milovan rade, i Jeca ostalo ništa, šta vam je bre ovo - govorila je Goca.

Nakon što je obišla kuću krenula je u obilazak kupatila te je pohvaila Đoleta Kralj:

- Đole jedini sređuje kupatilo, vidi šta je uradio - rekla je Goca.

- Ma dobar je on, jedni on to radi - dodao je Bora.

Autor: N.B.