Terza otkrio šok informaciju koja menja tok rijalitija: Ova takmičarka je zaljubljena u njega, Sofija ni ne sluti šta joj se radi iza leđa! (VIDEO)

Danijel Dujković Munjez napisao je kontra pesmu za Drvo kako bi bio iznad Nenada Marinkovića Gastoza, dok je Borislav Terzić Terza otkrio da mu je Aleksandra Nikolić priznala svoje simpatije koje gaji prema njemu.

- Drvo, čekao sam da Gastoz završi da bih došao - rekao je Munja.

- Budite direktni, imate li tajnu ili ne - reklo je Drvo.

- Gastoz je danas napisao pesmu za tebe, a ja imam kontra pesmu - rekao je Munja.

- Hajde da čujem - reklo je Drvo.

- Stigao sam kod Drveta da vidim šta ima, kratko ću da repujem zato što je zima. Došao sam da te zamolim za pivo, iako tonije moj nivo. Gastoza sam poslao po vino, al on nije svestan da to nije moj vino. Verujem da je tražio i pivo i vino, a ja ću Drvence da te zamolim fino. Ne treba mi ni vina ni piva, moja želja je da što pre upoznam sina - rekao je Munja.

- Bravo Munjo, jasno se sećam stiha u kom si rekao da ti ne treba piće - reklo je Drvo.

- Drvce, ja sam došao takođe nešto da ti kažem. Naša prijateljica Aneli nema šta da popije i treba joj vina, a ja sam hteo kao njen drugar da joj to obezbedim. Pošto sam im pozajmio svima pare, nemam više dinara i meni bi odgovaralo jedno vino i dva piva za mene i Luku. Što se tiče mene i Slađe, mi smo u vezi. Aleksandra Nikolić posle naše žestoke svađe je spustila loptu sa mnom i ona je meni rekla da joj se ja sviđam, ali ja ću se potruditi da ona bude moja. Rekla mi je da sam joj se svideo i da je odlepila za mnom, ona mene jede pogledom. Ja sam baš bio začuđen, ali dobro. Milovan me stalno prati, ali on to zna - rekao je Terza.

- Najviše na svetu te volim, kad mamu i tatu ne bi imao došao bih kod tebe - rekao je Munja.

Autor: N.Panić