UPETLJALA SE U SVOJE LAŽI: Peja doneo odluku da zauvek raskrsti sa Enom, otkrio zbog čega mu je pala u očima, pa izazvao njen GNEV! (VIDEO)

Haos!

Naredna je pitanje tokom Igre istine postavila Dragana Stojančević.

- Pejo, kako se osećaš dok slušaš sve stvari koje se iznose o Eni? - upitala je Dragana.

- Ne želim više da budem sa njom. Ojačao sam, više bajke za mene ne postoje. S previše momaka se ovde dovodila u pitanje. Spetljala se u svojim lažima. Ubacuje se u neke priče, kao da radi namerno to, ali mislim da zapravo samo ima veliki problem. Ne shvata da ja ne mogu da se borim sa njom, jer ona jedno priča, a drugo radi. Mnogo je i takođe priča oko nje, to me manje-više ni ne zanima. Radio sam sve jer sam je voleo, bila mi je važna. Nije mi pala u očima zbog priča. Njeni postupci su me udaljili od nje - kazao je Peja.

- Jako je ružno jer samo loše o meni pričaš. Mi se nećemo pomiriti. Mislim da je jasno da se ovde makar nećemo pomiriti, a da li ćemo napolju obnoviti sve, to ćemo da vidimo - kazala je Ena.

- Grujo, šta se dešava sa Mimas i Mrvicom? - upitao je Peja.

- Kraj, najbolje je tako za Mimu i mene. Teško mi je, priznajem. Ne mogu da kažem da mi je lako, ali veoma je jasno da više nema nazad - kazao je Gruja.

Autor: S.Z.