NIJE ME ZABORAVIO: Aleksandra uverena da je Milovanova AHILOVA PETA, tvrdi da se udružio sa njenim dušmanima iz čiste nemoći! (VIDEO)

Haos!

Naredna koja je postavila pitanje tokom Igre istine bila je Aneli Ahmić.

- Matora, ti si rekla da ćeš se ogaditi od Dragane, a opet si porekla. Da li osećaš grižu savest zbog njene porodice? - upitala je Aneli.

- Ja sam rekla da ću da probam da se odvojim od nje. Sinoć sam shvatila da želim da budem blizu nje. Zbog čega misliš da je Milovan gnevan prema tebi? - upitala je Matora.

- Milovan je najgori kad vidi da ja komuniciram sa nekim muškarcem. Na momente se udruži sa ljudima koji me ne vole, kako bi me blatio. Ja sam sigurna u to da me nije zaboravio. Vređa me najstrašnije, ali sam ja od njega na sve navikla. Mislim da je veoma gnevan i kivan na mene generalno - kazala je Aleksandra.

- Sram te bilo. Ti si rekla juče da mi mama puši ku*ac, kako ja da razgovaram sa tobom? - upitao je Milovan.

Autor: S.Z.