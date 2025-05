Treba da joj ostane pečat na srcu, ugasila je život: Luka žestoko osudio Aneli, otkrio da ona ima emocije prema Janjušu, evo šta mu je poručio! (VIDEO)

Priznao sve!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Luki Vujoviću.

Koliko si izgoreo zbog Aneline izjave da još uvek nosi nešto u duši od prošle godine?

- Tada sam bio okupiran drugim stvarima. Poljuljljalo me, neočekivano si izvadio test. Njoj je krivo što je abortirala, a ja se slažem sa njom da treba da joj bude krivo. Treba da joj ostane pečat na srcu, ja sam protiv svakog vida abortusa jer je ugašen jedan život.

Sledeće pitanje je bilo za Aneli Ahmić.

Zašto si jutros dozvolila da te Terza onako grli i ljubi u si*e?

- To nije istina. Ne bih dozvolila da me poljubi u grudi. Ovde me poljubio. Zbog vina i Drveta - rekla je Aneli.

- Nikad u životu to - rekao je Terza.

- Ovako zvuči baš morbidno. Ja sam siguran da je Terza ne gleda na neki drugi način osim kao moju devojku, a siguran sam i da Aneli ima samo emocije prema meni. Ne smeta mi ako je zagrlio. Terza jeste neko ko se našali tako, ne zameram. Siguran sam da je posle ovakvog pitanja neće više ni zagrliti - rekao je Luka.

- Ako bude klip da sam je poljubio u grudi glavu ću sebi otvoriti. To je bilo posle prodavnice kad sam je zagrlio jer smo se posvađali - rekao je Terza.

- Siguran sam da Aneli ima neku vrstu emocija prema Janjušu, krivo joj je što je iz tog odnosa nastalo da se blate. Znam da joj je krivo, rekla je da je i te kako bila zaljublejna u njega - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što je rekao da može da je vrati za jedan minut? - pitao je Milan.

- On nju ne može da vrati za jedan minut - rekao je Luka.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić