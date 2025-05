Prema meni se ponašao kao prema sestri: Ena ne može da veruje da joj je Gastoz zabio nož u leđa, otkrila šta zapravo misli o Anđeli! (VIDEO)

Razočarana!

Ena Čolić razgovarala je sa Markom Đedovićem o haosu koji ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić.

- Nikad nisam imala loše mišljenje o Anđeli, nego u konfliktu izvlačim sve najgore što znam o njoj - rekla je Ena.

- Ja kad nekog volim uzeo bih sve što mogu da raspolažem - dodao je Đedović.

- On se prema meni ponašao kao da sam mu sestra. Čuo su sinoć pitanje da sam prećutala na sve uvrede, Uroš je došao da me provocira. Uroš je sad Peji rekao da ne pada na suze jedne zmije - govorila je Ena.

- To je Uroš u rijalitiju... Ti si rekla za Gastoza da je bio mrtav pijan, on za tebe i to može svako da koristi sad. Uroš je bezopasan, vi ste opasniji jedni po druge. Sa ovim materijalom treba mi sastanak od šest sati da vas unakažavam. Ja nisam budala i glup. Šta god da kažete niko ništa neće verovati. Njemu će ostati pečat ono što si ti rekla... dovoljno je šta si rekla za Milicu i Boru - rekao je Marko.

- Kad smo kod slika znaš kakve sam sve slike videla, svačije. Samo ću reći da sam ja mala maca koliko žene vole klince, po 20 godina razlike. Meni je telefon pun mojih golih slika, ima jedna koju imaju ljudi i to može da izađe - dodala je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić