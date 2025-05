PLJUŠTE GNUSNE PSOVKE: Kačavenda i Marko zaratili kao nikad do sada, on iz petnih žila reži na nju! (VIDEO)

Tresu se zidovi Elite!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žestokog vređanja između Milene Kačavenda i Marka Stefanovića.

- Babo stara, skine se u kupaći deca da te gledaju. K*rvo stara, j*bem te u usta - vikao je Marko.

- Ti ćeš meni da pušiš k*rac. J*bem te u usta, džukele su ti kući - dodao je on.

- Mrš bre, mamu i tatu j*bi. Kad se bodeš i smrdiš ne možeš da j*beš - nastvila je ona.

- Došla si da ližeš b*lju devojci protiv koje si pravila kampanje i to radiš zarad fanova. Sad si me uvredila, a od sad ću da se borim. Kad me vređaš, najgore ću da te vređam - pričao je Marko.

- Ko te je uvredio? Tata ti je p*čka koji te je klepio za pare. Idi muvaj Sanjinu mamu - dodala je Milena.

Naredno pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju.

- Zameraš Eni druženje sa Dačom jer te napada, a kad ti Ivana zameri govoriš da je Mikimaus, a nemaš konkretan odgovor - glasilo je pitanje.

- Ne družim se sa njim, a ona od Ivana uzima pivo. Ja ovde provodim vreme sa Grujom i Zolom. Kad te oni uvrede tad mi se obrati. Vi branite jedno drugo, a kanalite se. Dačo skače za tebe, a meni skakači ne trebaju - odgovorio je Peja.

- Ne, Ivan je ludo zaljubljen u mene i ne može da podnese naš dobar odnos - dodala je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić