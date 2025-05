OBEZBEĐENJE OPKOLILO BELU KUĆU! Nezapamćeni haos Stefani i Munje, pljušte uvrede na sve strane, ona ga udara na roditeljstvo! (VIDEO)

Ovo još niste videli!

Danijel Dujković Munja i Stefani Grujić završili su u nezapamćenom sukobu do sad.

- Nije podobna majka po ovom ponašanju ovde. Može da joj utiče na njeno majčinstvo jer ja znam neke stvari, samo neću da potežem tu temu. Stojim pri tome što sam rekao danas - rekao je Munja.

- Nije mi jasno šta to radim mesec dana. Ja ne radim ništa, opet me kanali. Neću pričati o njemu - rekla je Stefani.

- Danas mi se skida slika deteta, pa da ćemo ići na sud. Ja znam šta ću kad izađem i to će ići u moju korist. Maksimalno sam pošten ispao. Nisam radio neke stvari osim dve žurke kad sam provocirao. Ona nije, a to neću da kažem za stolom. Ako je odrukala nju zašto ne bi i mene? Naučio sam školu. Ona ima neku falinku i traumu, možda to vuče od malena. Izmišlja mi neke stvari. I ja sam nečije dete! Ona meni udara na starateljstvo! Nikad nisam rekao da neće biti majka - rekao je Munja.

- Nisam je udarila, već sam je ovako odgurnula. Da sam je udarila dete bi se ritalo. Ovo je Munjin gnev. Od prvog dana je poenta da se ja use*em i degradiram. Ovde je takmičenje između njih ko će biti bolji otac, ko je veći krivac. Da razmišlja o detetu ne bi joj radio ovakve stvari. Zna da je agresivna i polupana. Manipuliše sa njom što se tiče svega zarad svog cilja. On nema osećaj da je otac, nema empatiju prema detetu. Želi da bude žrtva. Po meni on nije žrtva, sam je prešao preko ovih stvari - rekla je Matora.

- Dva meseca je lagala da ću biti otac i ne idemo na sud. Onda je počela da skida slike i sve. Nisam im ništa zaboravio. Stefani kad je saterana u ćošak ovako se ponaša. Ovo su lažne suze i nemoć - vikao je Munja.

- Nije normalno da bud eovde sa dečkom sa kojim te prevarila i sa Matorom - rekao je Karić.

- Svaki dan mislim da će biti bolje, a ne može i neće - rekao je Munja.

- Smatram da od kad je Matora učvrsnula odnos sa Draganom i ja sa Mateom i da nema prostora za nešto onda joj ovo govori. Nema logike da joj ovo govori nakon dva meseca. Ne deluje mi da je ravnodušna prema Matoroj, to je i Munja pričao pa je opet bio sa njom. Sad se odjednom setio svega. Baš sad treba da budem uz nju - rekao je Zola.

- Užasno mi je što na ovaj način ucenjuje - rekla je Ivanija.

- Kako Stefani nije proradilo devet meseci da se javi ocu svog deteta?! Jedini krivac je Munja što se pomirio - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić