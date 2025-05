Sa Boga na groba: Terza objasnio Teodori zašto treba da ostavi Bebicu, sve sigurniji u njene emocije (VIDEO)

Oči u oči!

Na sledećem videu Nenad Macanović Bebica mogao je da vidi ponašanje svoje devojke Teodore Delić prema Bori Terziću Terzi.

- Bebice vidiš kako ona meni tepa? Razočarala me, zato sam je poslao tamo. Ja sam vođa i mogu da ulazim u odabrane. Nisam imao nameru da ih razdvajam. Tamo mogu da spavaju do 12, imaju prednost u prodavnici. Evo sad gleda u mene i smeška se, gleda me u ogledalu stalno. Rekla mi je 'Tekica' - rekao je Terza.

- Tekica je ironično, smehoteka, sprdnja. Jasno mi je da je hteo fizički da nas razdoji, ali džaba mu. Ja tamo samo prespavam - rekla je Teodora.

- Mogao je da kaže da sam majmunčina ili bilo šta - rekao je Terza.

- Sa tobom se čovek uvek treba sprdati. Možeš prestati da radiš ovo, vidiš da nema reakciju dečko. Nerviraš se samo kad ne dobiješ reakciju koju si želeo, njega neiznerviraš - rekla je Teodora.

- Nemam nikakv problem, sprdamo se sa njim. Meni je ovo smešno isto kao i njoj. Jedina opasnost mi je bio Gačić - rekao je Bebica.

- I da nisam sa njim de bih bila sa Terzom u životu - rekla je Teodora.

- S groba na Boga, uzmi parice i noga u du*e - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić