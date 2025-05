UBEĐEN DA PROZIVA MILICU: Terza oplepo po Sofiji, zamerio joj jednu stvar, pa zaratio sa Kačavendom (VIDEO)

Dosta je bilo!

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza su ušli u sukob zbog toga što je Sofija rekla da je treudna da bi detetu dala prezime oca.

- Ovo je njeogovo ponašanje,na to smo navikli: on je stavio Daču da bude tamo sa mnom, i sve vreme govori kako ja treba da se stavim na Miličino mesto, što bih ja to uradila - rekla je Sofija.

- Ona je sebe htela da uzdigne da je detetu dala Terzinono prezime, aludirajući na Milicu - rekao je Terza.

- On opet okreće priču kako njemu odgovara, sve vreme provlači Milicu da bi on ispao bitan - govorila je Milna.

