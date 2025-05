Karambol: Luka pokušao da zaštiti Aneli i sačuva njihovu vezu od dušmana, ona ponovo glumi žrtvu i traži sažaljenje od cimera! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali priliku da pogledaju svađu Luke Vujovića i Aneli Ahmić u kojoj mu ona govori da je puna besa i da izvlači najgore iz nje. Voditelj Milan Milošević je dao reč Luki Vujoviću.

- Ja mogu da razumem da ovako reaguje jer pominjem bivše devojke, neću to više raditi. Ja sam sa Karićem pričao o njoj poslednji put pre nego što sam bio sa Aneli - rekao je Luka.

- Ja nisam njemu dirala mamu već sam rekla: ''Jeb*ću ti mamu'', a on budi u meni ovo jer priča o bivšoj devojci - rekla je Aneli.

- Zašto ti Luka namigneš kad pričaš nekome o bivšoj devojci? - upitao je Milan.

- Ja sam ga uhvatila da namigne sto puta - rekla je Aneli.

- Kome sam ja namignuo kada sam pričao o bivšoj devojci? Nikome - rekao je Luka.

- Je*ala te Điđi da ti ja kažem - rekla je Aneli.

- Ja sam se čuo sa Điđi deset minuta pred moj ulazak - rekao je Luka.

- Ja imam prava da nešto sumnjam na Điđi i to je to - rekla je Aneli.

- Ti devojko nisi normalna - rekao je Luka.

- On budi bes u meni jer me laže. Ja sam na klackalici šta da uradim, razmišljam da završim ovaj odnos i bude kraj. On potencira moj smeh, pa naravno da ću se smejati do kraja - rekla je Aneli.

- Je l' si čula kako su se on i Ena obratili jedno drugom? - upitao je Milan.

- Čula sam to, non stop se svađamo i sve me nervira. Ja mu sad ne bih ni branila da priča sa Enom boli me uvo, samo me nervira što laže - rekla je Aneli.

- Trebaš da kažeš da voliš mene i da ćeš biti sa mnom. Sa Enom sam jednu rečenicu prozborio - rekao je Luka.

- Na ovom klipu treba da ide hešteg nije fejk, Luka je sad rekao: ''Meni je sve ovde rijaliti'' - rekla je Ena.

- Nije istina, kako vi okrećete u sekundi - rekao je Luka.

- Ja sam uvek ista, od početka sam ista - rekla je Aneli.

- Ona njega napada i ugnjetava - rekla je Ena.

- On nije normalan čovek, ne dozvoljava nikome da dođe do reči - rekla je Aneli.

- Dolazi klip gde ona meni psuje majku i ja ustanem i to opravdam, a da sam rekao da li vi vidite šta ona radi u 35. godina, ona bi došla i ljubila me - rekao je Luka.

Autor: N.Panić