Kakvu odluku će doneti Dragana nakon čestitki?

Jovana Tomić Matora u pušionici komentarisala je svoj odos sa Draganom Stojančević nakon što u stigle čestitke od njene porodice.

- Ja nju razumem, ona je rastrzana. Ima emociju prema meni, svakome je teško kad dobije čestitku. Ne želim da ispada da se namećem, neću da idem tamo. To treba da bude njena odluka i to je to - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić